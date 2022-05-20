陳時中透露8縣市首長常打電話 「台北較少，都打給王必勝」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天再度說明，各縣市首長意見都有聽進去，但要考量並綜合意見，也要考量可行性。（指揮中心提供）

2022/05/20 16:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，新北市長侯友宜常批評中央政府「摀住耳朵」沒聽到建議；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天再度說明，各縣市首長意見都有聽進去，但要考量並綜合意見，也要考量可行性。

陳時中今天在疫情記者會上表示，每個地方政府都有提供意見，但要經過專家審視，考慮可行性、安全性、效益，還有法制面必要性，這不是用講的就可以，要考慮周全，實施政策才不會有缺失，造成後遺症。

請繼續往下閱讀...

陳時中也笑說，各縣市首長提出的意見很多，他特別點出包括「屏東、高雄、台南、嘉義、台中、桃園、基隆都會打電話給我，新北也很常打，但台北市很少，都是打給醫福會執行長王必勝比較多」。

陳時中再度強調，防疫期間一定是中央和地方合作，絕對不會把耳朵摀起來，畢竟執行單位是地方，地方困難中央一定會想辦法解決，「但第一要考量疫情控制、第二是顧及可行性、第三是藥物有效性跟不良反應、第四是法治，都要一起思考，一起解決問題」。

陳時中也舉例，指揮中心在本月15日就和地方政府一起開會，很多市長都有來，新北市副市長、局長都有到，講的話都有聽到，「有機會可放錄影帶，我們都有專注聽」，綜合相關意見採納歸納來做後續事情。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法