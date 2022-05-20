苗栗+1282！縣府協調成立兒童綠色通道醫療群

縣府協調縣內基層小兒科專科診所成立醫療群。（縣府提供）

2022/05/20 15:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今天（20日）新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診1282例，其中12歲以下兒童確診195人，佔15.21%。隨著兒童確診數增加，縣府協調縣內基層小兒科專科診所成立醫療群，提供12歲以下兒童快篩通報、視訊診療、調劑給藥及後續居家照護的一站式服務。

縣府衛生局表示，基層小兒科專科診所醫療群有苗栗市吳昆展小兒科診所，頭份市祥安、李欣祈、蘇志勇診所、吳金垣小兒科診所，竹南鎮宏安、黃正昇、聖福、邱文仁小兒科診所，苑裡鎮小朋友小兒科診所，公館鄉祥恩診所，已請各診所規劃民眾就醫及採檢動線，設置防疫門診、採檢專區、或利用事前預約、線上查詢看診進度等方式，以減少就醫及採檢民眾與其他病人近距離接觸及候診時間之配套措施。

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另，醫院兒童綠色通道部分，衛生福利部苗栗醫院已於5月17日起開設學齡前兒童（6歲以下）就醫防疫急門診，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務；為恭醫院自今天（20日）、大千醫院自5月23日起開設18歲以下兒童、青少年防疫特別門診，規劃看診的綠色通道，由兒科專科醫師看診，提供兒童、青少年相關評估、採檢與診療服務。

苗栗縣今天確診者，其中男性606人、女性676人，年齡分布1歲以下至100歲，分布全縣18鄉鎮市，以頭份市331例最多、竹南鎮230例次之、苗栗市100例再次之。

縣府持續委請醫療團隊開設社區PCR篩檢站，快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。另5月22日至5月28日社區篩檢站調整部分時段提醒民眾留意，頭份社區PCR篩檢站重光醫院停車場5月22日暫停1日；竹南大厝里社區PCR採檢站5月28日暫停1日；因應大千醫院開設兒童防疫就醫綠色通道，自5月22日起苗栗社區PCR篩檢站開設時間由原上午時段調整為下午時段。

衛生局叮嚀當民眾使用家用快篩陽性時，盡量前往社區篩檢站採檢PCR，勿直接前往醫院急診室，務必佩戴口罩禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方應全程佩戴口罩）。

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為恭醫院20日起開設18歲以下兒童、青少年防疫特別門診，規劃看診的綠色通道。（縣府提供）

大千綜合醫院23日起開設18歲以下兒童、青少年防疫特別門診，規劃看診的綠色通道。（縣府提供）

苗栗縣20日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診1282例，其中12歲以下兒童確診195人，佔15.21%。（縣府提供）

苗栗縣20日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診1282例。（縣府提供）

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