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    不畏逆境苦練標槍破紀錄 基隆建德國中鄭心宜獲總統教育獎

    基隆市建德國中九年級學生鄭心宜，小學時父母離異，她因思母心切，造成身體不適，她挺過家變不畏人生逆境，加入田徑隊苦練標槍，去年擲出40.03公尺佳績，打破基隆市中小聯運紀錄，獲得今年總統教育獎。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市建德國中九年級學生鄭心宜，小學時父母離異，她因思母心切，造成身體不適，她挺過家變不畏人生逆境，加入田徑隊苦練標槍，去年擲出40.03公尺佳績，打破基隆市中小聯運紀錄，獲得今年總統教育獎。（圖為基隆市政府提供）

    2022/05/20 14:46

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市建德國中九年級學生鄭心宜來自破碎的新住民家庭，在小學三年級時，父母離異，母親被迫返回大陸，她因為思母心切，引發心律不整。她挺過家變及個人身體健康，加入田徑隊苦練標槍，去年擲出40.03公尺佳績，打破基隆市中小聯運紀錄，獲得今年總統教育獎。

    父母離異後，鄭心宜從事水電工作的父親，收入並不穩定，加上糖尿病的折磨，無法經常陪伴，但阿嬤的全心陪伴，讓她感受到家庭親情的溫暖。

    就讀長樂國小時，教練許智強網羅鄭心宜加入躲避球隊，每天練習2到3小時，有不少隊員因為體力無法負荷而退出，但她堅持留在球隊，小學六年級時還獲選為隊長，甚至和男子組一起比賽都得到冠軍，讓她更有成就感，笑容也變多。

    鄭心宜克服身體健康因素，在運動專業表現很好，進入中正國中民俗體育班，後來發現她愛的是田徑，轉入建德國中加入田徑隊，苦練標槍，八年級時參加基隆市中小聯運，擲出40.03公尺佳績，打破全市紀錄。

    鄭心宜說，很希望能在自己有興趣的體育繼續發光發熱，拿到更多獎勵，也可以改善家中經濟，她說，希望自己能進入師大體育系，將來有機會也當老師指導學生，學校教練不斷鼓勵她，讓她感受到溫暖。

    基隆市長林右昌表示，鄭心宜獲得總統教育獎殊榮，實至名歸，她面對人生逆境時，不挫折、不沮喪，學業或是體育專業技能都表現得很好，值得學習。

    基隆市建德國中九年級學生鄭心宜，小學時父母離異，她因思母心切，造成身體不適，她挺過家變不畏人生逆境，加入田徑隊苦練標槍，去年擲出40.03公尺佳績，打破基隆市中小聯運紀錄，獲得今年總統教育獎。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市建德國中九年級學生鄭心宜，小學時父母離異，她因思母心切，造成身體不適，她挺過家變不畏人生逆境，加入田徑隊苦練標槍，去年擲出40.03公尺佳績，打破基隆市中小聯運紀錄，獲得今年總統教育獎。（圖為基隆市政府提供）

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