中市今起中央公園設「大型PCR給藥得來速」 9點不到人龍達300公尺

中市在中央公園設「大型PCR給藥得來速」20日開辦，一大早就有民眾排隊領號碼牌。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/20 12:18

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市昨天確診達7千多例，民眾紛紛擠在急診室排PCR，反而風險高，台中市在中央公園設「大型PCR給藥得來速」今天開辦，雖9點開始，但民眾早已排長長人龍，達300公尺長，今天上午PCR順暢，但是在領藥就有點卡卡，衛生局長曾梓展表示，會請台中榮總再多設領藥處。

台中市在中央公園凱旋路及敦化路口天空穹頂區設「大型PCR給藥得來速」今天上午開辦，進行PCR、看診、給藥一條龍，由於地方相當大，且市府及台中榮總動員超過50人以上的醫護、行政人員協助，秩序井然。

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因為限額1千人，今天8:30開始領牌，一大早就排長龍，而且為了不讓民眾等候，還設了椅子讓民眾可坐著等，台中榮總有分為成人、親子及長青區，民眾都很有耐心的等。

一整個上午在PCR區都很順暢，但是在領藥區可能有點不力就有點卡卡，衛生局長曾梓展表示，會再請台中榮總增派人力。

台中榮總院長陳適安表示，台中榮總每日的PCR能量可達3千多，而「大型PCR給藥得來速」可達至1500份，而每1至2個小時都會請防疫計程車將快篩劑送到台中榮總檢驗，只要4小時就結果就會出爐，發布到民眾手中，如果有特殊情況30分鐘可把結果告訴民眾。

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中市在中央公園設「大型PCR給藥得來速」PCR看診及領藥一條龍。（記者蘇金鳳攝）

中市在中央公園設「大型PCR給藥得來速」PCR很順暢，但領藥可能不夠，就有點卡卡。（記者蘇金鳳攝）

中市在中央公園設「大型PCR給藥得來速」進行分流。（記者蘇金鳳攝）

中市在中央公園設「大型PCR給藥得來速」開辦，民眾有狀況或者快篩陽就可PCR。（台中榮總提供）

中市在中央公園設「大型PCR給藥得來速」開辦，民眾有狀況或者快篩陽就可PCR。（台中榮總提供）

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