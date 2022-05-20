議員籲快篩即陽性 陳其邁︰社區10人快篩陽有4人偽陽性

議員呼籲快篩即陽性，市長陳其邁強調，高雄社區10人快篩陽，有4人是偽陽性。（記者葛祐豪攝）

2022/05/20 12:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨高市議員呼籲比照新北市長侯友宜「快篩陽視同確診」給藥主張，市長陳其邁受訪時強調，目前新北市陽性預測值達97％，但高雄診所陽性預測值約8成、社區篩檢站更在6成以下，社區10人快篩陽，PCR可能有4人是偽陽性，兩地情況不同，不能相提並論。

國民黨高雄市議會KK政線7名成員，有2人確診，今呼籲比照新北市長侯友宜「快篩陽視同確診」給藥主張，勿在最難過的兩、三天「被放生」，錯失黃金治療時間。

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對此，高雄市長陳其邁受訪時指出，這要從流行病學及個別狀況來評估，新北市的陽性預測值97％，高雄診所約80％，社區篩檢站6成以下，也就是說，社區10人快篩陽，PCR可能有4人是偽陽性。

陳其邁強調，目前新北狀況與高雄不一樣，「不要台北、新北本怎麼樣，高雄就怎樣」，但若流行期往後，高雄陽性預測值會愈高，所以快篩陽即確診要看時機與流行狀況。

高雄市從5月18日起，實施「一站式服務」，符合給藥原則的三類人，可直接至合約診領抗病毒藥物，65歲以上長者，居家隔離、居家檢疫及自主防疫者，快篩陽性就能到市府配合診所領取COVID-19抗病毒藥物，其他身分的人要等PCR確診後看診給藥。

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