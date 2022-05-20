不需現場久候、白跑 林口公所開放確診關懷包預約服務

林口區公所提供確診者關懷包預約服務。（林口區公所提供）

2022/05/20 12:15

〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨勢，新北市林口區公所推出線上預約領取確診者關懷包及居隔者快篩試劑服務，民眾可在家填寫預約單，將資料回傳Line App「居家照護小幫手」，由公所先行打包，再通知民眾領取，避免現場久候。

林口區公所主任秘書柯建輝表示，居家照護關懷中心成立以來，每天來電數量快速增加，因此創立居家照護小幫手，透過社群分工、快速分案、線上管制，簡化人員紀錄與追蹤作業的程序，另也建立預約制度，讓民眾線上預約確診者關懷包，待公所審核資料通過後，再聯絡民眾來公所領取。

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共同辦理發放作業的會計主任溫淑美指出，關懷包預約目前每日受理約40件，其中符合資格佔80%，不符合資格者通常為系統查無資料、確診日為5月9日之前，或自行快篩陽性尚未完成確診程序、資料填寫錯誤等，針對資格不符者都會個別聯絡通知原因。

林口區長藍品畯表示，隨著防疫業務不斷增加，公所人員在兼顧各自本職業務的同時，也投入防疫工作，另有林口戶政事務所、林口清潔隊、17位里長及志工團隊支援，這次推出的確診者關懷包及接觸者快篩試劑領取預約功能，也可讓確診者委託親友協助代領，服務的不僅是單一民眾，更是整個家庭。

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