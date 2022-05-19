為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投+1026！老人2死未打疫苗 5/21假日接種站可打BNT

    南投縣新增1026例確診，是疫情以來單日首度破千例。（南投縣政府提供）

    南投縣新增1026例確診，是疫情以來單日首度破千例。（南投縣政府提供）

    2022/05/19 16:33

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今天確診新增1026例本土確診，首度單日破千例，新增2起死亡個案，都是未打疫苗的長輩；今年累計已5566人染疫。週六（21日）在4大市鎮加開假日接種站，20日1萬餘劑BNT疫苗也會到貨，屆時接種站將增加BNT疫苗供施打。

    南投縣衛生局指出，縣內累計死亡個案有3例，除了日前的埔里67歲老婦，今天新增2例也都是老人，分別是竹山鎮88歲阿公，有中風、癲癇、高血壓病史，另一名是集集鎮99歲阿公，有失智及心臟病，經查，2人都沒有打疫苗，提醒民眾疫苗務必打好打滿，尤其是年長者，以降低中重症發生率。

    週六在南投、草屯、埔里、竹山會加開假日接種站，除了莫德納、高端，還新增BNT疫苗可接種，BNT疫苗預計20日到貨，21日起在縣內87家醫療院所都可施打，縣府呼籲鄉親踴躍接種。

    另外，6到11歲幼童施打莫德納疫苗已在各校園展開，縣府提醒，若已選擇在校施打，就不要再到院所接種，倘若家長帶往院所接種，務必為幼兒填寫接種同意書，並記得帶回學校讓校方註銷校園接種，以免重複施打。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    南投1萬餘劑BNT疫苗將到貨，21日的假日接種站將新增BNT供民眾施打。（南投縣政府提供）

    南投1萬餘劑BNT疫苗將到貨，21日的假日接種站將新增BNT供民眾施打。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中+7444 ！石岡清海醫院爆群聚85人確診
    2022/05/19 16:33

    台中+7444 ！石岡清海醫院爆群聚85人確診
    防校園疫情延燒 各縣市中小學「遠距教學」情形一次看
    2022/05/19 15:50

    防校園疫情延燒 各縣市中小學「遠距教學」情形一次看

    南霸天高雄「左營」擁有媲美台北車站之機能
    指揮中心首曝本土統計 沒打疫苗「死亡增6倍」
    2022/05/19 15:29

    指揮中心首曝本土統計 沒打疫苗「死亡增6倍」
    染疫中重症+191 4歲女童染疫併腦炎加護病房搶救中
    2022/05/19 14:41

    染疫中重症+191 4歲女童染疫併腦炎加護病房搶救中

    通膨擋不住 新店高端房市能量爆發！
    逾2年疫情確診破百萬例！ 本土+90331、59死創新高
    2022/05/19 14:15

    逾2年疫情確診破百萬例！ 本土+90331、59死創新高
    降低群聚染疫風險 南投縣國三生5/25起線上教學
    2022/05/19 13:33

    降低群聚染疫風險 南投縣國三生5/25起線上教學
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播