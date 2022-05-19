南投+1026！老人2死未打疫苗 5/21假日接種站可打BNT

南投縣新增1026例確診，是疫情以來單日首度破千例。（南投縣政府提供）

2022/05/19 16:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今天確診新增1026例本土確診，首度單日破千例，新增2起死亡個案，都是未打疫苗的長輩；今年累計已5566人染疫。週六（21日）在4大市鎮加開假日接種站，20日1萬餘劑BNT疫苗也會到貨，屆時接種站將增加BNT疫苗供施打。

南投縣衛生局指出，縣內累計死亡個案有3例，除了日前的埔里67歲老婦，今天新增2例也都是老人，分別是竹山鎮88歲阿公，有中風、癲癇、高血壓病史，另一名是集集鎮99歲阿公，有失智及心臟病，經查，2人都沒有打疫苗，提醒民眾疫苗務必打好打滿，尤其是年長者，以降低中重症發生率。

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週六在南投、草屯、埔里、竹山會加開假日接種站，除了莫德納、高端，還新增BNT疫苗可接種，BNT疫苗預計20日到貨，21日起在縣內87家醫療院所都可施打，縣府呼籲鄉親踴躍接種。

另外，6到11歲幼童施打莫德納疫苗已在各校園展開，縣府提醒，若已選擇在校施打，就不要再到院所接種，倘若家長帶往院所接種，務必為幼兒填寫接種同意書，並記得帶回學校讓校方註銷校園接種，以免重複施打。

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南投1萬餘劑BNT疫苗將到貨，21日的假日接種站將新增BNT供民眾施打。（南投縣政府提供）

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