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    確診成大生PO「邊緣人的7天心聲」 校方︰鼓勵上學校平台通報

    成大副校長李俊璋表示，學生登入「成大資訊公告平台」APP後，只要上傳快篩或PCR陽性結果，並通知校安中心，校方及系所就會主動關懷與協助。 （記者劉婉君攝）

    成大副校長李俊璋表示，學生登入「成大資訊公告平台」APP後，只要上傳快篩或PCR陽性結果，並通知校安中心，校方及系所就會主動關懷與協助。 （記者劉婉君攝）

    2022/05/19 15:53

    〔記者劉婉君／台南報導〕一名確診的國立成功大學學生在Dcard發文「邊緣人的7天心聲」，表示自己家人都在外縣市，確診後在租屋處無親友支援，從PCR檢測排隊、物資缺乏、到發病過程等，並表示隔離7天最大感觸就是不能沒朋友，建議在確診前就要先想好確診後誰能幫忙。成大副校長李俊璋鼓勵學生登入「成大資訊公告平台」APP，只要快篩或PCR陽性上傳及通知校安中心，校方就會知道，系所會主動關懷幫忙。

    發文學生說，隔離首日就發現自己孤立無援，政府單位的電話永遠都在電話中，後來靠熟識的民代及醫師、房東度過，隔離第5天打電話向系辦公室求助，才領到防疫包，也認為武漢肺炎與流感或感冒有很大不同。

    李俊璋表示，學生登入「成大資訊公告平台」將快篩或PCR結果上傳後，學校計網中心就會知道，也請學生通報校安中心，校安中心接獲後就會發出通報單給衛保組、住宿服務組、學務處及系所辦、系主任跟導師，所有單位都會知道，如果學生住宿舍，住宿服務組馬上就會安排到休養房，若PCR陽性，即安排至隔離照護宿舍。目前隔離照護宿舍共有62間房，每間可住3個人，現住82個人，還有一些空房。

    李俊璋指出，確診學生因為隔離不能離開房間，學校會提供飲水，並開Google表單讓他訂餐，如果不想訂學校供應的餐，可自行外叫訂餐送到光三門口，管理員會協助放到門口的椅子上。

    若是居住在校外的學生，系所經由校安中心得知後，也會主動關懷，確診學生有什麼需求，系所也會幫忙。希望大家人際關係之間就是「互相聯絡」，有需要的時候跟學校來求助，學校一定會幫忙。

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