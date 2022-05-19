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    台南市府宣布全市國中小 23日起實施1週遠距教學

    台南市政府宣布23日起全市國中小學全面進行為期1週遠距教學。（南市府提供）

    台南市政府宣布23日起全市國中小學全面進行為期1週遠距教學。（南市府提供）

    2022/05/19 15:42

    〔記者王姝琇／台南報導〕因應可能席捲而來的南部疫情高峰期，台南市政府（19）日宣布，全市國中、小學下週一（23日）起全面停課一週，改採遠距教學，相關補習班同步實施，但強調，校方可自行評估現階段疫情掌控狀況，要維持實體上課模式，市府也予以尊重。此外，若12歲以下學童有陪伴照顧等問題，仍可到校請校方協助照顧。

    教育局長鄭新輝表示，因應中央推估下週南台灣可能迎來疫情高峰期，經開會決議市轄國中、小學自23到27日全面停止實體上課，改採線上遠距教學，相關國中小補習班同步實施；減少實體接觸，希望對於學生的保護會比較周全。

    市長黃偉哲表示，如同大家所說，疫情海嘯即將襲來，將從北部蔓延到南部，推估下週應該是疫情高峰，因此我們必須採取一些作為，尤其國小及國中階段，在omicron染疫的占比上相對明顯，情況也比較嚴重，因此決議採取預防性停課。

    黃偉哲也強調，實體上課有實體上課的好處，但也有相對的風險，經評估大原則仍以改採線上遠距教學；台南有200多所國小、70多所國中，確實有些學校目前為止都還是很平安，如果在家長及校方都同意的情況下，他們可以自主採取實體上課，其他部分原則上就採取預防性停課一週。

    另外，如果12歲以下孩子在家中沒有人照顧，想要送到學校，學校也不會拒絕，原則上還是可以到校接受照顧，包括上課及供餐等。鄭新輝補充說，私立學校部分也可自行考量是否跟進。

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