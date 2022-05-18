米其林4、5月即時入選餐廳出爐 台中5家餐廳上榜

沙鹿梅子餐廳是台中海線知名海鮮餐廳。（記者張軒哲攝）

2022/05/18 17:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中向來為多元飲食市場的百家爭鳴之地，餐廳林立，也是全台唯二具有米其林評鑑的城市，為持續發掘具潛力的在地特色美食，自今年4月起米其林官方每月持續發布「新入選」的餐廳名單，中市目前4月與5月共有5家餐廳入選，台中市政府觀旅局也將以搭配每月新出爐名單，提供周邊好玩景點，盼能吸引饕客到台中品嘗美食，安排城市旅行。

自今年4月13日起，《米其林指南》官方宣布餐廳名單發布新方式—在每年年度的發布會之前，每月將公佈部分新入選的餐廳名單，惟「新入選」不代表一定進入年度星級、餐盤推薦及必比登名單，今年試行於台北、台中2座城市。

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台中市府觀旅局表示，此次台中4、5月「新入選」的餐廳有5家，分別是位在沙鹿區的「鳳記鵝肉老店」及「梅子」、南屯區的「小初店」、中區的「越南你好」及太平區的「L'Atelier par Yao」。

位在沙鹿區的人氣老店「鳳記鵝肉」，不僅吃的到鮮嫩的溫體鵝，更有各式鵝肉料理；沙鹿「梅子」餐廳，創辦人憑藉對於海鮮的專業以及腳踏實地的經營，造就用料鮮美的好名聲，用餐完可到近年的打卡熱點「台中沙鹿休閒景觀步道」散步，或到清水鰲峰山公園、高美濕地、港藝中心遊玩。

另外，「小初店」，是南屯區一間販售古早台灣味餐點的小吃店，招牌滷肉飯，肉燥肥而不膩，品嘗後還可到百年歷史古蹟的萬和宮來場歷史文化巡禮；中區的「越南你好」擅長烹調北越美食，店內招牌的米線拼盤搭配經典的辣椒蝦醬或魚露沾醬，飽餐後可至綠川水岸廊道散步。

而隱藏在靜謐太平區住宅鄰里的「L'Atelier par Yao」，是一間充滿法式情調的餐廳，年輕主廚自法國返台做出精緻又別出心裁的特色料理，品嘗後不妨到酒桶山欣賞大台中的美景。

三杯石斑是梅子餐廳招牌菜之一。（記者張軒哲攝）

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