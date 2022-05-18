為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    米其林4、5月即時入選餐廳出爐 台中5家餐廳上榜

    沙鹿梅子餐廳是台中海線知名海鮮餐廳。（記者張軒哲攝）

    沙鹿梅子餐廳是台中海線知名海鮮餐廳。（記者張軒哲攝）

    2022/05/18 17:07

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中向來為多元飲食市場的百家爭鳴之地，餐廳林立，也是全台唯二具有米其林評鑑的城市，為持續發掘具潛力的在地特色美食，自今年4月起米其林官方每月持續發布「新入選」的餐廳名單，中市目前4月與5月共有5家餐廳入選，台中市政府觀旅局也將以搭配每月新出爐名單，提供周邊好玩景點，盼能吸引饕客到台中品嘗美食，安排城市旅行。

    自今年4月13日起，《米其林指南》官方宣布餐廳名單發布新方式—在每年年度的發布會之前，每月將公佈部分新入選的餐廳名單，惟「新入選」不代表一定進入年度星級、餐盤推薦及必比登名單，今年試行於台北、台中2座城市。

    台中市府觀旅局表示，此次台中4、5月「新入選」的餐廳有5家，分別是位在沙鹿區的「鳳記鵝肉老店」及「梅子」、南屯區的「小初店」、中區的「越南你好」及太平區的「L'Atelier par Yao」。

    位在沙鹿區的人氣老店「鳳記鵝肉」，不僅吃的到鮮嫩的溫體鵝，更有各式鵝肉料理；沙鹿「梅子」餐廳，創辦人憑藉對於海鮮的專業以及腳踏實地的經營，造就用料鮮美的好名聲，用餐完可到近年的打卡熱點「台中沙鹿休閒景觀步道」散步，或到清水鰲峰山公園、高美濕地、港藝中心遊玩。

    另外，「小初店」，是南屯區一間販售古早台灣味餐點的小吃店，招牌滷肉飯，肉燥肥而不膩，品嘗後還可到百年歷史古蹟的萬和宮來場歷史文化巡禮；中區的「越南你好」擅長烹調北越美食，店內招牌的米線拼盤搭配經典的辣椒蝦醬或魚露沾醬，飽餐後可至綠川水岸廊道散步。

    而隱藏在靜謐太平區住宅鄰里的「L'Atelier par Yao」，是一間充滿法式情調的餐廳，年輕主廚自法國返台做出精緻又別出心裁的特色料理，品嘗後不妨到酒桶山欣賞大台中的美景。

    三杯石斑是梅子餐廳招牌菜之一。（記者張軒哲攝）

    三杯石斑是梅子餐廳招牌菜之一。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    備戰2022米其林評鑑 南市府與美食業者座談
    2021/11/08 18:08

    備戰2022米其林評鑑 南市府與美食業者座談
    對米其林評鑑說NO！知名餐廳提告禁秘密客上門 北院今首開庭
    2021/08/27 15:14

    對米其林評鑑說NO！知名餐廳提告禁秘密客上門 北院今首開庭

    亞灣千億投資 5GAIoT領科技城發展
    台北台中米其林評鑑 34餐廳摘星
    2021/08/26 05:30

    台北台中米其林評鑑 34餐廳摘星
    星級餐廳「疫」大考驗 降級後客源漸回流
    2021/08/26 05:30

    星級餐廳「疫」大考驗 降級後客源漸回流

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播