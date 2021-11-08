備戰2022米其林評鑑 南市府與美食業者座談

台南市備戰2022年《米其林指南》評鑑，辦理「米其林美食交流座談會」，市長黃偉哲（立者）也出席與美食業者交流。（圖由台南市政府提供）

2021/11/08 18:08

〔記者劉婉君／台南報導〕2022年《米其林指南》評鑑版圖將擴展至台南市，台南市觀光旅遊局今天下午舉辦「米其林美食交流座談會」，邀集美食業者座談，希望讓業者可以深入了解《米其林指南》，接軌國際，也聽取業者的建議及想法，共同將台南美食推向國際。

《米其林指南》已超過一世紀歷史，是國際級的餐飲指標，台南市長黃偉哲今天出席座談會與業者交流，他說，台南是台灣的「美食之都」，各地饕客無不爭相來訪，現場參與的每一家業者平常的生意就很好，但還是需要認證，如果能夠得到全世界都公認的米其林認證，可以更上一層樓。

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座談會上也聘請講師分享米其林評鑑的相關標準，黃偉哲說，未來市府也會積極輔導台南餐飲店家獲得國際認證，接軌國際趨勢指標，展現台南美食摘星的企圖及自信。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，《米其林指南》今年宣布2022年將台南納入評鑑，觀旅局去年即提前邀請國際知名美食雜誌《Food & Wine》報導台南美食專題，推薦多家具備多元特色的台南在地美食。

今天的座談會則請專家分享《米其林指南》評級制度、評審標準等資訊，12月3日也預計舉辦「2021台南國際美食論壇」，為明年米其林評鑑做最充足的準備，希望帶動新一波台南旅遊熱潮。

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