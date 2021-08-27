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    對米其林評鑑說NO！知名餐廳提告禁秘密客上門 北院今首開庭

    磯勢餐廳委任律師楊代華（左二）表示，磯勢有不接受米其林評鑑的權利。（記者楊國文攝）

    磯勢餐廳委任律師楊代華（左二）表示，磯勢有不接受米其林評鑑的權利。（記者楊國文攝）

    2021/08/27 15:14

    〔記者楊國文、實習記者陳佳妤／台北報導〕知名日式料理磯勢餐廳，認為米其林公司以「秘密客」方式評比餐廳做法不妥，有權對米其林評鑑制度說「NO」，去年9月即發函米其林公司告知拒絕接受評鑑但未獲回覆，因此提起訴訟，請求法院判決禁止米其林對磯勢進行評鑑。台北地院今首度開庭，磯勢餐廳委任律師楊代華指出，磯勢有權對米其林評鑑制度說「NO」，請米其林給予尊重，法官詢問米其林為何不回覆？米其林律師說「米其林有不表示意見的自由」。

    「米其林指南」的評鑑，在世界造成轟動，除磯勢餐廳之外，餐飲界頗具名氣的中菜私廚「鍋氣（WOKHEI）也有志一同，不願接受米其林私派人到餐廳評鑑，經去函米其林公司未獲回應後，也提起民事訴訟，禁止米其林秘密客上門用餐。

    磯勢餐廳委任律師楊代華表示，「米其林指南」享有極高的知名度，長期以其自己的單一評審標準，宣稱對於所有餐飲業者進行評價，並發佈評鑑結果的作法，足以戕害餐飲業界的創新與多樣性發展、侵害餐廳及廚師的營業自由與表現自由。

    此外，米其林未採取報名制度，甚至也未提供得以表明拒絕參加評鑑的管道，就宣稱對於所有餐飲業者進行評價並發佈評鑑結果的作法，更足以侵害餐廳及廚師的商譽及名譽。

    楊代華進一步說明，任何餐廳都有權利決定自己要開設什麼形式的餐廳，提供任何態樣的餐飲與服務，更有決定自己是否參加以及參加哪些評鑑的自由。而米其林未經餐廳及廚師的同意，就擅自指派評審員至餐廳進行評鑑的作法，將侵害餐廳及廚師的締約自由及營業自由，但去年9月去函米其林，至今都未得到回覆。

    楊代華指出，餐飲不應存在單一的評價標準，磯勢餐廳不希望餐飲經營或廚師潛能受到米其林評鑑制度的桎梏，因此不願意接受米其林指南派員以消費之名進行評鑑的作法，更不願意米其林指南發表任何有關自己的評鑑結果。

    法官先詢問雙方有無和解的可能，未得到正面答覆後，接著問米其林的委任律師，為何至今未回覆磯勢餐廳？台灣還有很多餐廳願意參與評鑑，若承諾不評鑑個別餐廳，有何差別？

    米其林公司委任律師表示，至今雙方未談過和解，並質疑，磯勢餐廳從2006年起即經營至今，為何去年才發函表示拒絕接受評鑑，對於法官詢問米其林至今未回覆一事，委任律師稱「為何要回函，米其林有不表示意見的自由。」

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