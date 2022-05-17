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    教育部「長期認養機制」發光盼拋磚引玉 受助物理治療師返校分享

    慈惠醫專配合教育部「高等教育深耕計畫」，獲各界參與有成。（記者蔡宗憲攝）

    慈惠醫專配合教育部「高等教育深耕計畫」，獲各界參與有成。（記者蔡宗憲攝）

    2022/05/17 09:35

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕兩年多疫情衝擊不少偏鄉家庭經濟，也連帶影響弱勢孩子的求學道路，慈惠醫專配合教育部「高等教育深耕計畫」，藉由「以學習取代工讀」理念，去年獲各界參與「長期認養機制」共認養百位學子，曾獲助的物理治療師劉曉明返校演講，感激「助學金」讓他能圓夢考上物理治療師，多家贊助企業也出席捐助學子，希望拋磚引玉。

    「謝謝善心讓他們不用分心去找工讀！」一畢業就考取物理治療師的劉曉明分享，家中共七位兄弟姐妹，幸好有各界響應學校的「助學金」才能無後顧之憂，因助學金的溢注，給自己和家庭「希望」與「被愛的感覺」，沒有掉出社會安全網而自我傷害或誤入歧途；另名受助的在校生蔡宜臻，第二度參加全大運，在本屆游泳賽奪下一般女生組五十公尺蛙式金牌，她也感激表示，感謝「松鎰安心就學生活助學金」與教育部的長期認養，讓自己遠從澎湖來就讀，不用擔心經濟斷炊而中斷學業。

    慈惠醫專校長張鳳祥指出，教育部高教深耕計畫引進「配對基金」（matching funds）的概念按一比一比例加碼補助，只要各界捐助一萬元，教育部就會配對獎補助一萬元，等於把愛放大，目前認養一位學子

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