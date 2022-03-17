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    環團提5大建言 籲完備淨零路徑、加速氣候立法

    今日多個環團共同提出5大建言，呼籲政府完備淨零路徑、加速氣候立法。（環境權保障基金會提供）

    今日多個環團共同提出5大建言，呼籲政府完備淨零路徑、加速氣候立法。（環境權保障基金會提供）

    2022/03/17 15:40

    〔記者羅綺／台北報導〕我國淨零排放路徑圖公布在即，而《溫室氣體減量及管理法》（氣候法）修法也已進入行政院審查，兩者有如台灣氣候治理的屠龍刀與倚天劍，缺一不可。今日多個環保團體聯合提出5大建言，呼籲相關部會要負起減碳責任，提出符合國際目標的減碳時程，且淨零路徑應重視公眾對話，擴大公民參與。

    台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，淨零排放路徑提交時程，從去年延宕至今，但屢次延遲並未讓路徑圖更趨完整的精進。在程序面上，公眾對話效力不彰、部會相互推諉責任，攸關如何避免凈零轉型中對於勞工與弱勢族群產生副作用的「公正轉型」議題，迄今沒有部會願意擔任主責機關；而關係整體研發與產業佈局的氫能發展，也未見國家氫能戰略的推動。

    趙家緯指出，在實質政策面上，國內外研究皆顯示台灣的淨零路徑中，再生能源占比應達90％，但政府的規劃僅不到70%，且未來30年用電成長幅度須抑制在1.3%左右，但政府卻規劃用電成長1.5%至2.5%。

    環境權保障基金會倪茂庭研究員認為，氣候法修法不宜再拖延，應列為立法院優先排審法案。而在外界最關注的碳定價部分，他強烈建議至少應比照環保署委託國外的研究，將每噸碳定價在新台幣300元以上，才能確保產業脫碳誘因強烈。

    地球公民基金會研究員楊書容說，運輸部門是台灣第4大排碳部門，佔整體排碳約14%，而運輸減碳的2大策略分別是發展綠運輸及運具電動化，但目前政府未提發展綠運輸的目標，只偏重於運具電動化，且運具電動化的目標也遠低於國際。

    綠色公民行動聯盟研究員魏揚指出，產業減碳策略不應只依賴工商團體承諾，政府應有全面性的整體規劃，並納入社會力推進；主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍則強調，淨零的路徑上，不能少了公民參與，台灣的中央或地方政府訂定2025至2050年的淨零路徑應納入公民電廠。

    環境權保障基金會研究員林彥廷表示，環團針對2050淨零路徑與「溫室氣體減量及管理法」修法提出5大建言，包括要求重視公眾對話、部會負起減碳責任、提出符合國際目標時程、納入社會力推進、力拚5月立院完成修法等。

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