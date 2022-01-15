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    1922重啟預約踴躍 中市莫德納幾乎秒殺

    文心森林公園接種站限量1000劑莫德納，民眾大排長龍，醫師拿出大聲公宣導分時段給號碼牌。（記者蔡淑媛攝）

    文心森林公園接種站限量1000劑莫德納，民眾大排長龍，醫師拿出大聲公宣導分時段給號碼牌。（記者蔡淑媛攝）

    2022/01/15 22:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕本土疫情升溫、疫苗第3劑需求量大，湧現搶打潮，1922預約平台今天重啟，台中市提供14.8萬劑，開放8小時已經預約超過6成，預約踴越，其中莫德納疫苗釋出7.6萬，已預約逾9成，非常搶手、全市接近秒殺，只剩大里、西屯及縣區較偏遠地區還有疫苗。

    中央疫情指揮中心1月7日宣佈第3劑間隔縮短至3個月，隨著疫情升溫，造成民眾搶打，1922也在1月15日重啟，開放第19期預約第3劑，今天上午10點至明天12點，短短8小時台中市已經預約超過6成，其中莫德納幾乎秒殺。

    中市提供1922的莫德納疫約7.6萬劑，已經預約7萬劑，市區只剩西屯、大里有疫苗，以及原縣區豐原、神岡、大肚、大甲、東勢等區域還有疫苗，而BNT提供6.7萬劑則有2.4萬、約3成的人預約，高端提供2800劑則有2600人預約，AZ疫苗600劑也預約300人。

    隨著疫情延燒，湧現爆打潮，台中市本周單日施打大多3萬多劑，昨天增至5萬多劑，為因應需求，除合約院所，中市在假日開設7站外展的公園、賣場等接種站，7站齊發共施3500劑，其中文心森林公園昨天限量1千劑，下午1點開打，不到6點就有民眾排隊，長長人龍繞行公園成奇觀，接種站醫師施勝桓也拿出大聲公宣導，分時段給號碼牌，民眾等上7小時也不為苦。

    文心森林公園接種站排第1位的先生則在清晨6點就來排隊，他說平日工作太忙，實在沒有時預約按時間去接種，加上春節要與家人出遊，外展接種站不用預約，趁放假趕緊來打。

    拿到2號號碼牌的林先生則在早上6點10分到場排隊，不覺得等7小時辛苦，公園環境優美，空間開放，等無聊動一動、走一走，其實時間過得很快，早打早保佑。

    中市到今年1月符合第3劑資格有90萬人，衛生局推出「5箭齊發」加速疫苗注射專案，提供65歲以上市民到快打站，一般民眾到1922預約平台、合約醫療院所、外展公園賣場接種站及揪團施打，預計一週可達成接種約40萬人次，過年約67萬人次，呼籲民眾分流施打。

    文心森林公園接種站限量1000劑莫德納，民眾大排長龍，醫師拿出大聲公宣導分時段給號碼牌。（記者蔡淑媛攝）

    文心森林公園接種站限量1000劑莫德納，民眾大排長龍，醫師拿出大聲公宣導分時段給號碼牌。（記者蔡淑媛攝）

    莫德納疫苗搶手，文心森林公園接種站限量1000劑。（記者蔡淑媛攝）

    莫德納疫苗搶手，文心森林公園接種站限量1000劑。（記者蔡淑媛攝）

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