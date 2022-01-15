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    台中防疫計程車「同趟不混戴」 同車同駕駛接送採檢

    防疫計程車駕駛均施打完整２劑接種，並貼上「安心乘車貼紙」。（記者蔡淑媛攝）

    防疫計程車駕駛均施打完整２劑接種，並貼上「安心乘車貼紙」。（記者蔡淑媛攝）

    2022/01/15 22:07

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，目前台中市居家檢疫超4000人，台中市防疫車隊駕駛超過150人，已全數施打兩劑疫苗，24小時待命執勤全力投入接送服務，且同趟不混載，載送過程駕駛依規定穿戴防疫裝備，包括醫用口罩、手套、隔離衣、面罩等，車內也都裝設透明隔簾或隔板，每趟次載送完畢也都進行清消工作。

    防疫駕駛阿傑說，本身已完成施打2劑疫苗，載送過程駕駛一定要做好自身防護，以及車輛清消工作，才能共同防範疫情破口。

    交通局長葉昭甫說，交通局以包車方式緊急徵用防疫駕駛，投入居家隔離或居家檢疫者的載送服務，以契約方式限制防疫駕駛不得載送一般乘客，且同趟不混載，在載送民眾赴醫採檢時，派車方式規劃同趟採檢，以同車同駕駛載送民眾至醫院後，即在醫院等候，再以同車同駕駛載送民眾返回，並做好清消工作，並不是最有效率的派車方式，但可降低疫情破口的風險，讓民眾更安心搭乘。

    葉昭甫說，今年春節返鄉的海外旅客不能自行搭乘大眾運輸工具，必須全程防護，不論民眾於7日或10日期滿採檢陰性從集中檢疫所或防疫旅館返家續行居檢，或是後續14日居檢期滿前至醫院採檢，都要透過這樣的嚴謹的交通接送服務，因此防疫駕駛對整體防疫工作扮演相當吃重的角色。

    交通局製作的「安心乘車貼紙」，除了提供防疫駕駛張貼，讓居檢的民眾安心乘車外，並將隨同台中計程車農曆春節加收費用的貼紙，一起配送至台中市計程車公工會、車隊，駕駛在領取農曆春節加收費用貼紙時，歡迎已施打第2劑疫苗的計程車駕駛，一併出示小黃卡資料向公工會或車隊申請「安心乘車貼紙」，張貼於車輛明顯處，提供乘客認明搭乘。

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    防疫計程車駕駛均施打完整2劑接種，並實施「同趟不混載」。（記者蔡淑媛攝）

    防疫計程車駕駛均施打完整2劑接種，並實施「同趟不混載」。（記者蔡淑媛攝）

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