打了沒？ 打追加劑成全民運動 南投5天破35000人

衛福部南投醫院醫護人員在南投縣家庭照顧者關懷協會辦公大樓幫照服員施打追加劑情形。（記者謝介裕攝）

2022/01/15 18:53

〔記者謝介裕／南投報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，OVID-19）Omicron變異株來勢洶洶，南投縣官民齊心努力提高疫苗追加劑施打率，甚至還有2個長照單位罕見地自掏腰包祭出500元獎勵金，使得縣內完成追加劑施打人數，在短短5天，便已達3萬5000餘人，儼然已成另類的全民運動﹗

「第3劑（追加劑）疫苗你打了?」，自從南投縣政府以身作則，本月12日在縣府行政大樓加開疫苗接種站後，大家對施打追加劑的意願也愈來也愈高，尤其近日Omicron變異株確診案例不斷累加，連北部居家照顧服務員也不慎淪為傳播鏈，更令人不敢掉以輕心。

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民進黨立委羅美玲本身是新住民，目前也擔任南投縣新媳婦關懷協會理事長，連同其姐妹會南投縣家庭照顧者關懷協會在內，照服員人數合計約250人，每月服務案量上千人次，且足跡遍及南投、台中、彰化、雲林等4縣市，今日也特別安排旗下照服員，依自己意願施打莫德納、BNT或高端等疫苗，且參與者還可獲得500元現金獎勵，扣除極少數有事無法到場或身體不適者以外，協會照服員的追加劑施打率幾乎已達百分百。

羅美玲說，此次十分感謝衛福部南投醫院醫護人員到宅服務，讓照服員可在協會辦公大樓接種追加劑，不用在外奔波搶預約，而發放500元獎勵金，一來是提高其接種追加劑的意願，其次，也算是慰勞其平時工作辛苦之意，畢竟他們照顧的對象也都是六十五歲以上長輩居多，自我提升保護力，也才有助於擴大社會安全網，避免防疫破口出現。

南投縣衛生局在肯定上述協會配合防疫的作法以外，也強調，今日也與縣內19家醫療院所，首度在全縣13鄉鎮市開設21處「假日疫苗接種站」，從南投、草屯、埔里、竹山等4大鄉鎮市迄名間、水里、鹿谷、魚池、仁愛等山區遍鄉的接種站，也處處可見排隊等候接種的人潮，顯示出民眾防疫的意識及決心，也令人十分欣慰。

衛生局進一步表示，縣內迄本月31日止，符合接種第3劑（追加劑）疫苗人數為14萬3000餘人，從11日迄今日止，完成追加劑的人數已突破3萬5000人，呼籲應接種而尚未接種的民眾應儘速完成施打，相關疫苗接種站資訊可至縣政府臉書粉絲專頁或衛生局官方網站查詢。

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南投縣家庭照顧者關懷協會辦公大樓內部湧現施打疫苗追加劑人潮。（記者謝介裕攝）

立委羅美玲（右）頒發500元獎勵金給接受施打疫苗追加劑的照服員。（記者謝介裕攝）

南投市漳興國小「假日疫苗接種站」湧現接種追加劑的排隊人潮。（記者謝介裕攝）

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