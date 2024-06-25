桃市大華國小16位畢業生單車環島 抗癌家長一路相隨

大華國小畢業生完成單車環島挑戰。（圖由大華國小提供）

2024/06/25 13:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區大華國小16位畢業生由老師、家長、學姐等26人陪同，完成13日到22日為期10天的1021公里單車環島挑戰活動。擔任活動總召集人的家長黃淑玲說，去年學校首度舉辦挑戰活動，當時她因癌症接受化療無法參加，今年身體狀況好轉，她鼓起勇氣參加，由2個女兒陪著順利完成環島，為母女3人創造了許多共同的美好回憶。

大華國小校長黃烱瑩說，畢業生單車環島挑戰活動是由輔導主任官振良發起，去年畢業生們順利環島，引起很大迴響，今年2度舉辦，吸引包括畢業生在內的40人報名，官振良為了讓畢業生能完成挑戰，出發前3個月起，就抓緊閒暇時間帶著畢業生們訓練體力與騎車技巧。

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由官振良、黃淑玲帶領的單車隊，從學校出發後，一路南下再從台灣東部北返，全程10天共騎了1021公里，平均每天都要頂著高溫騎單車約100公里，家長會長張昆雄也陪著今年畢業的兒子參加，他說，他是蘆竹義消分隊成員，疫情期間，也曾帶著兒子騎機車環島，為全台消防人員加油，這次騎單車，天氣炎熱、又遇上大逆風等嚴苛考驗，反倒因為辛苦而與兒子培養出令人稱羨的好感情。

途中雖然有畢業生不慎摔車受傷、單車爆胎等狀況，還好隨行家長們及時解決問題，未曾影響畢業生們完成挑戰，黃烱瑩說，家長們每天4點起床準備早餐、檢查車況，除時時提醒畢業生們要防曬、補水等，還要處理突發狀況，晚間畢業生們入睡了，家長們還有檢討會議要開，是促成活動圓滿的最大功臣。

大華國小畢業生騎單車環島留下許多美好回憶。（圖由大華國小提供）

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