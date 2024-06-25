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抗議縣府「烏龍指控」 新竹幼教師怒吼反霸凌、要求正視人力吃緊

大新竹幼兒教保聯盟今（25日）號召300名幼教從業人員，聚集新竹縣政府大門前，抗議縣府教育局「烏龍指控」。（記者廖雪茹攝）

大新竹幼兒教保聯盟今（25日）號召300名幼教從業人員，聚集新竹縣政府大門前，抗議縣府教育局「烏龍指控」。（記者廖雪茹攝）

2024/06/25 12:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大新竹幼兒教保聯盟今（25日）號召300名幼教從業人員，聚集新竹縣政府大門前，抗議縣府教育局「烏龍指控」導致某園所1名幼教老師不堪壓力辭職並衍生1個班關閉，舉牌高呼口號，要求教育局長致歉及幼教科長下台負責，維護幼教老師的基本尊嚴，同時請縣府正視幼兒園代理人力吃緊的窘境！

對此，縣府教育局強調，相關程序已依規定啟動，為守護幼兒的權益，不會受任何外界干預而改變，將繼續依法公正執行職務。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜痛批，竹縣府教育局不只一次在搞不清楚事實的情況下，一昧有罪推定、將過錯推給幼教老師；這次抗議的導火線，起因於今年5月教育局「烏龍指控」某幼兒園的3名老師不當對待幼兒，此案家長已與園方簽不追究切結書，教育局仍強行繼續調查，發函要3師到縣府接受審問，導致其中1名教保員不堪壓力而辭職，園所最後也因師資不足而關閉1班，影響6名幼兒受教權益。

縣議員張珈源、吳旭智、徐瑜新、蔡蕥鍹、林碩彥等親到場聲援。新竹市兒童教保福利聯合會也號召會員到場，理事長周莉柔說，幼教老師極度短缺，未見政府積極保障權益，反而污名化良善經營者，劣化幼教從業環境。

全國幼兒園暨教保人員聯盟監事長張釋心也趕來聲援，她強調，幼教老師們應獲得基本尊重，留住優秀老師，才是幼兒與家長之福！

縣府教育局表示，5月3日接獲家長檢舉某私幼教保服務人員，4月30日疑似不當對待其幼兒，並提供孩子背部瘀青照片，要求園方提供監視器畫面但遭拒。經該局溝通，園方5月7日提供畫面但非疑似事發地點，翌日派員現場了解，事發地點並無監視器，但有瘀青照為證，因此依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定啟動相關程序。

教育局表示，5月17日移送審查小組審查，決議受理並啟動調查。讓園方先找代課，通知相關人員5月21日到場陳述意見，6月4日完成調查，6月20日將調查報告提送審查小組，決議提送7月2日召開認定委員會。教育局強調幼教科僅協助行政程序進行，無權進行審查及認定，也無有罪推定情事。

對於園所招聘教保服務人員不易及臨時請假難找代理人，竹縣卻限制各園所代理人員的申請人數等，教育局表示，衡酌園所困境與保障幼兒權益，去年12月召開新竹縣幼兒教保服務諮詢會，經審議通過，針對代理資格放寬部分，已調整為「助理教保員之代理人員，不得超過園內教保服務人員總人數之1/3、大學以上畢業之代理人員，不得超過園內教保服務人員總人數之1/3。再依據幼兒園所處地理位置及園所規模，就個案需求予以審酌」。皆已在合法情況下並於情予以調整，回覆學會的訴求。

大新竹幼兒教保聯盟今（25日）號召會員聚集新竹縣政府大門前，要求維護幼教老師的基本尊嚴，同時請縣府正視幼兒園代理人力吃緊的窘境！ （記者廖雪茹攝）

大新竹幼兒教保聯盟今（25日）號召會員聚集新竹縣政府大門前，要求維護幼教老師的基本尊嚴，同時請縣府正視幼兒園代理人力吃緊的窘境！ （記者廖雪茹攝）

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜（左）痛批，縣府教育局不只一次在搞不清楚事實的情況下，一昧有罪推定、將過錯推給幼教老師。（記者廖雪茹攝）

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜（左）痛批，縣府教育局不只一次在搞不清楚事實的情況下，一昧有罪推定、將過錯推給幼教老師。（記者廖雪茹攝）

大新竹幼兒教保聯盟今（25日）號召幼教從業人員到新竹縣政府大門前，拉白布條並舉牌表示抗議。（記者廖雪茹攝）

大新竹幼兒教保聯盟今（25日）號召幼教從業人員到新竹縣政府大門前，拉白布條並舉牌表示抗議。（記者廖雪茹攝）

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