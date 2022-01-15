學生寒假、桃竹鄉親專屬優惠550 六福村隱藏版玩法曝光

六福村針對學生推出寒假專屬優惠550元。（六福村提供）

2022/01/15 23:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕寒假即將到來，新竹縣六福村主題遊樂園除了遊樂設施和可愛動物，還有非洲部落歌舞秀、阿拉伯舞蹈、探索秘境叢林等，適合大小朋友的隱藏版玩法，即日起到2月13日學生憑證享專屬優惠價550元，針對桃、竹鄉親的春節返鄉優惠，也即將從1月21日開跑！

六福村說，園區除了挑戰刺激遊樂設施、看看可愛動物，還有許多不小心就錯過的隱藏版玩法。上午11點可以前往非洲部落-草原聚場，欣賞來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」（週一停演），感受獨具魅力的非洲文化；12點30分及下午3點30分，在阿拉伯皇宮上演的則是「阿拉伯市集競技快閃」（週二停演），優美的阿拉伯舞蹈、目不轉睛地旋轉舞，以及令人歎為觀止的競技表演。

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另外，「探索秘境叢林」（週四停演）上午11點30分、下午2點45分，在美國大西部鳥禽方舟探索館上演，大小朋友們能夠與飛鳥近距離互動，親身感受飛鳥低空掠過頭頂的驚喜。

另外，期末考結束後，學生們終於可以放輕鬆，準備迎接寒假到來；園方特別推出學生專屬優惠，1月15日起至2月13日，凡學生於現場購票並出示本人學生證，即可享有優惠票價550元（原價899元）。

不適學生優惠沒關係，「春節返鄉鄉親優惠」也即將從1月21日起開跑，凡設籍於桃園市、新竹市、新竹縣的民眾，2月13日前於六福村現場購票也可同享550元優惠。

非洲歌舞.、阿拉伯快閃、叢林鳥秀，樂園隱藏版玩法曝光。 （六福村提供）

來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」。（六福村提供）

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