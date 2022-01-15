為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學生寒假、桃竹鄉親專屬優惠550 六福村隱藏版玩法曝光

    六福村針對學生推出寒假專屬優惠550元。（六福村提供）

    六福村針對學生推出寒假專屬優惠550元。（六福村提供）

    2022/01/15 23:08

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕寒假即將到來，新竹縣六福村主題遊樂園除了遊樂設施和可愛動物，還有非洲部落歌舞秀、阿拉伯舞蹈、探索秘境叢林等，適合大小朋友的隱藏版玩法，即日起到2月13日學生憑證享專屬優惠價550元，針對桃、竹鄉親的春節返鄉優惠，也即將從1月21日開跑！

    六福村說，園區除了挑戰刺激遊樂設施、看看可愛動物，還有許多不小心就錯過的隱藏版玩法。上午11點可以前往非洲部落-草原聚場，欣賞來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」（週一停演），感受獨具魅力的非洲文化；12點30分及下午3點30分，在阿拉伯皇宮上演的則是「阿拉伯市集競技快閃」（週二停演），優美的阿拉伯舞蹈、目不轉睛地旋轉舞，以及令人歎為觀止的競技表演。

    另外，「探索秘境叢林」（週四停演）上午11點30分、下午2點45分，在美國大西部鳥禽方舟探索館上演，大小朋友們能夠與飛鳥近距離互動，親身感受飛鳥低空掠過頭頂的驚喜。

    另外，期末考結束後，學生們終於可以放輕鬆，準備迎接寒假到來；園方特別推出學生專屬優惠，1月15日起至2月13日，凡學生於現場購票並出示本人學生證，即可享有優惠票價550元（原價899元）。

    不適學生優惠沒關係，「春節返鄉鄉親優惠」也即將從1月21日起開跑，凡設籍於桃園市、新竹市、新竹縣的民眾，2月13日前於六福村現場購票也可同享550元優惠。

    非洲歌舞.、阿拉伯快閃、叢林鳥秀，樂園隱藏版玩法曝光。 （六福村提供）

    非洲歌舞.、阿拉伯快閃、叢林鳥秀，樂園隱藏版玩法曝光。 （六福村提供）

    來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」。（六福村提供）

    來自烏干達原汁原味的「非洲部落歌舞秀」。（六福村提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「動物界耶誕老公公」在六福村 天生白鬍子不用買來戴
    2021/12/23 18:12

    「動物界耶誕老公公」在六福村 天生白鬍子不用買來戴
    北市動物園2雌性斑馬借殖六福村 雄性斑馬「樂歪」小跑步
    2021/11/26 15:58

    北市動物園2雌性斑馬借殖六福村 雄性斑馬「樂歪」小跑步

    疫情時代 榮馥大院給您生活儀式感
    六福村動物園Online 動物明星狂賣萌、保育員轉當網紅
    2021/06/21 15:14

    六福村動物園Online 動物明星狂賣萌、保育員轉當網紅
    六福村裡的紅毛猩猩、白老虎教小朋友們如何「越玩越巧」
    2019/04/03 07:42

    六福村裡的紅毛猩猩、白老虎教小朋友們如何「越玩越巧」

    推爆～超過200萬女生都愛這款棉！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播