六福村裡的紅毛猩猩、白老虎教小朋友們如何「越玩越巧」

2019-04-03 07:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕想當「吃貨」也得要有2把刷子喔！就連六福村主題遊樂園的白老虎也因此有套自己的「詠春拳」，紅毛猩猩會秀「輕功」，長臂猿們則個個都是最佳「捕手」！

六福村主題遊樂園從今天起到6月9日為止，在該園的非洲部落主題園區內，以「動物派對」為名，要對所有入園的大、小朋一場場有趣的餵食互動體驗，讓所有參加的大小朋友從中了解紅毛猩猩、或白老虎、長臂猿等的飲食、行為、以及生態特性，讓逛動物園不再只是走馬看花，而是「越玩越巧」，因為間接地把該如何愛護和保護這些動物的小種苗「植」入進了腦袋瓜子去。

透過課程，平常看似慵懶的紅毛猩猩，竟然為了一嚐牠們所愛的椰子汁，突然間手腳靈活得就像是會輕功一樣！

原來，在原棲地～雨林間就喜歡且擅長在樹藤間移動的牠們，動物保育員特別以此研究出紅毛猩猩專屬「轉轉樂」。讓小朋友們同心協力吊掛後轉運椰子給紅毛猩猩，讓紅毛猩猩們被吸引上前伸出長手後摘取、再啃食。

而白老虎天性就懂得撲、攀、抓等狩獵行為，即便成長在由人類餵養的環境，但經由特別打造的「詠春拳」木樁，把肉塊塞進木樁內，讓無肉不歡的白老虎自然找回牠們撲、攀、抓「獵物」的能力。

平時絕對禁止餵食的六福村，配合「動物派對」，罕見地在活動期間的週末限定時段舉辦「動物玩HEN大」，由動物保育員帶領小朋友在「生態猴園」內大玩尋找竹筒飯的餵食互動體驗。

首先參與活動的親子們必須同心協力在猴園內探險尋寶，只要找到特製竹筒飯，就取得餵食特權！

這個特製的竹筒飯由蒸熟的地瓜、玉米等所做成，拿到餵食特權的小朋友要把自己想像成投手丘上的投手，手上的竹筒飯就是「棒球」，而猴園內的大臂猿、長臂猿們就是捕手，只要輕輕把「球」拋出，牠們就會快樂地吱吱叫，從地面帶跑帶跳衝來要接，或是從樹梢快速擺盪過來，直接來個空中挺腰攔截！

成功搶到竹筒飯的猴子們立刻伸出長長的手指朝竹筒挖去，立刻大啖特啖，嗑完意猶未竟者甚至直接吮指起來，貪嘴的樣子讓小朋友們也忍不住哈哈大笑。

而配合明天就要展開的兒童節連續假期，在4日到7日期間，六福村推出12歲以下免費入園，同行父母享每人520元購票的優惠，邀請親子全家來體驗他們的「動物派對」。

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