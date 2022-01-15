今年最小滿月1/18報到 哈伯太空望遠鏡掠過「北部限定」才看到

2022年最大、最小滿月比較。（台北市立天文科學教育館提供）

2022/01/15 14:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立天文科學教育館指出，1月18日是今年首次滿月，也是全年最小滿月，相較於7月14日的最大滿月，月球縮小約13%，大約是1元與5元硬幣的差別；1月18日當晚還有一個北部限定才能看到的天象，哈伯太空望遠鏡以時速2萬6千公里「秒速」通過月亮前方。

天文館解釋，由於月球繞地球的軌道是橢圓形，隨著在軌道上距離地球的遠近，月球的視直徑也會有大小變化。滿月時，月亮恰好在月球公轉軌道的近地點附近，在此時地球上所見的滿月視直徑較大，反之，若在遠地點附近，滿月視直徑則偏小。

請繼續往下閱讀...

天文館表示，1月18日則是今年度最接近遠地點的滿月，距離地球約40.10萬公里，視直徑僅29.7角分，成為今年最小滿月，7月14日的最大滿月，視直徑33.7角分。

當晚月亮除了特別小之外，還有一個不速之客掠過，天文館指出，1月18日凌晨2時5分33秒哈伯太空望遠鏡將以時速2萬6千公里通過月亮前方，整個過程不到1秒鐘，限定北部寬約5.5公里內的新北、基隆、台北、桃園等小範圍地區才能看到。

天文館表示，各地觀測時間則有數秒間的差距，肉眼雖難以察覺，但類似的人造天體「國際太空站」也有同樣的活動飛掠過月球前，透過望遠鏡架接攝影機可記錄到這難得一見的現象，詳細資訊可至天文館官網查詢網路天文館／天象預報。

國際太空站凌月。（台北市立天文科學教育館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法