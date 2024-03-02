為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

嚴防八堵分駐所再遭「攻擊」 吊來10噸紐澤西石墩護警

基隆市警三分局為強化駐地安全，昨晚9點找來吊車將重達10噸紐澤西石墩放置在派出所前，維護值勤同仁安全。 （記者林嘉東翻攝）

基隆市警三分局為強化駐地安全，昨晚9點找來吊車將重達10噸紐澤西石墩放置在派出所前，維護值勤同仁安全。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/02 12:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻在派出所值勤時遭衝入的貨車撞死殉職，基隆市警三分局為強化駐地安全，昨晚9點找來吊車，將重達10噸紐澤西石墩放置在派出所前，維護值勤同仁安全。

基隆市警三分局基隆八堵分駐所警員蘇昱鴻在值班台值勤時，慘遭簡姓男子駕駛偷來的小貨車撞死殉職，蘇員的家屬昨天下午到分駐所招魂後，已將蘇員的遺體移至新北市板橋殯儀館，並在9樓設置靈堂；基隆市警三分局長童寶賢今天一早也率副分局長許耀彬、所長鄧毓薰等多名同仁到蘇昱鴻靈堂前祭拜，表達基隆市警局將全力協助蘇員治喪事宜，與爭取從優撫卹。

警方指出，基隆市八堵分駐所前的階梯只有2層，不像其他派出所，要走至少6層以上的階梯，才能走入值班台；為防止再有不肖份子把車輛當成武器進行恐怖攻擊式的衝撞派出所，基隆市警三分局昨天下午先將3輛機車放在分駐所前，昨晚9點再找來吊車吊來1 塊重達10噸重的紐澤西石墩放在分駐所前，維護值勤同仁的安全。

童寶賢指出，感謝基隆市警友會理事長張旻斌慷慨解囊，知道分局有需要自掏腰包，特地找吊車吊來紐澤西石墩維護同仁值勤安全。

基隆市警三分局長童寶賢今天一早率副分局長許耀彬、所長鄧毓薰等多名同仁到蘇昱鴻靈堂前祭拜，表達基隆市警局將全力協助蘇員治喪事宜，與爭取從優撫卹。 （記者林嘉東翻攝）

基隆市警三分局長童寶賢今天一早率副分局長許耀彬、所長鄧毓薰等多名同仁到蘇昱鴻靈堂前祭拜，表達基隆市警局將全力協助蘇員治喪事宜，與爭取從優撫卹。 （記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警所值班台該檢討？彰縣派出所曾遭毒蟲開車衝撞 員警逃過一劫
2024/03/01 12:44

警所值班台該檢討？彰縣派出所曾遭毒蟲開車衝撞 員警逃過一劫
開車衝派出所撞死警察前 嫌先在台62線撞死1重機騎士
2024/03/01 11:40

開車衝派出所撞死警察前 嫌先在台62線撞死1重機騎士
駕車撞進警所一警命危 狂男跳軌亡
2024/03/01 05:30

駕車撞進警所一警命危 狂男跳軌亡
貨車撞進基隆八堵分駐所「警1死1傷」 謝國樑：從優撫卹
2024/03/01 01:31

貨車撞進基隆八堵分駐所「警1死1傷」 謝國樑：從優撫卹
上工半路與聯結車相撞！貨車爺奶團5採收工 3人肋骨骨折
2024/02/23 18:09

上工半路與聯結車相撞！貨車爺奶團5採收工 3人肋骨骨折
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播