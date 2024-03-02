嚴防八堵分駐所再遭「攻擊」 吊來10噸紐澤西石墩護警

基隆市警三分局為強化駐地安全，昨晚9點找來吊車將重達10噸紐澤西石墩放置在派出所前，維護值勤同仁安全。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/02 12:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻在派出所值勤時遭衝入的貨車撞死殉職，基隆市警三分局為強化駐地安全，昨晚9點找來吊車，將重達10噸紐澤西石墩放置在派出所前，維護值勤同仁安全。

基隆市警三分局基隆八堵分駐所警員蘇昱鴻在值班台值勤時，慘遭簡姓男子駕駛偷來的小貨車撞死殉職，蘇員的家屬昨天下午到分駐所招魂後，已將蘇員的遺體移至新北市板橋殯儀館，並在9樓設置靈堂；基隆市警三分局長童寶賢今天一早也率副分局長許耀彬、所長鄧毓薰等多名同仁到蘇昱鴻靈堂前祭拜，表達基隆市警局將全力協助蘇員治喪事宜，與爭取從優撫卹。

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警方指出，基隆市八堵分駐所前的階梯只有2層，不像其他派出所，要走至少6層以上的階梯，才能走入值班台；為防止再有不肖份子把車輛當成武器進行恐怖攻擊式的衝撞派出所，基隆市警三分局昨天下午先將3輛機車放在分駐所前，昨晚9點再找來吊車吊來1 塊重達10噸重的紐澤西石墩放在分駐所前，維護值勤同仁的安全。

童寶賢指出，感謝基隆市警友會理事長張旻斌慷慨解囊，知道分局有需要自掏腰包，特地找吊車吊來紐澤西石墩維護同仁值勤安全。

基隆市警三分局長童寶賢今天一早率副分局長許耀彬、所長鄧毓薰等多名同仁到蘇昱鴻靈堂前祭拜，表達基隆市警局將全力協助蘇員治喪事宜，與爭取從優撫卹。 （記者林嘉東翻攝）

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