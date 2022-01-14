高雄展現米其林摘星決心 推「高雄餐盤發見計畫」

高雄市觀光局結合56家餐酒館業者，推出「高雄餐盤發見計畫」，展現米其林摘星決心！ （記者葛祐豪翻攝）

2022/01/14 23:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局結合56家餐酒館業者，推出「高雄餐盤發見計畫」，展現米其林摘星決心，今年絕對勢在必得！

有「紅色美食聖經」之稱的《米其林指南》，去年宣布2022年將高雄納入評鑑城市，加上睽違20年的「2022臺灣燈會」，也將於2月1日至28日重回高雄舉辦，高市觀光局今天特別推出「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」，邀請56家具特色的餐酒館，加入高雄美食地圖。

請繼續往下閱讀...

高雄市觀光局長周玲妏強強調，自從米其林宣布將高雄納入評鑑城市，各家業者摩拳擦掌，高雄美食多元豐富，觀光局努力將高雄最在地且有質感的美食推向國際，邀請大家來趟舌尖上的旅行。

56家隱身於高雄各地的特色餐酒館，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等各式主題特色，包括剛開幕就造成話題的網美餐酒館-漢來PAVO、亞灣美景的Belon貝隆餐廳、隱身於高軟園區、南台灣第一家獲法國外交部認證的THOMAS CHIEN RESTAURANT等。

今天的活動，觀光局更邀請11家時尚餐酒館主廚，包括癮燒精肉酒舖、GIRAR bar & restaurant、聚落酒吧 、Gien Jia 挑食、MÚO Steakhouse 直火柴燒牛排館、好市集手作料理 Le Bon Marché、眺吧餐酒館、英迪格 Pier No.1高空露天酒吧、LA ONE Kitchen 歐陸廚房 、Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館、STAGE 5 ，現場展示特色料理。

眺吧餐酒館主廚，現場製作放牧黑豬戰斧佐柚子胡椒雞汁，MÚO Steakhouse主廚則製作酥皮鵪鶉派，都是為本次活動新開發的料理。