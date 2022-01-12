台中賣社宅用地惹議 高市府：與中央合推1萬戶、已發包4644戶

高市府說明社宅政策與進度。（記者王榮祥翻攝）

2022/01/12 18:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕台中市政府出售社宅預定地引發議論！高雄市政府今指出，與中央合力推動1萬戶社會住宅，保障市民居住權益，陸續已完成4644戶統包工程發包，並有5處動土興建中，預期3至4年可完工啟用。

市府說明，陳其邁市長上任後大力推動社會住宅建設，以前瞻超前部署的概念配合產業招商引資，留住年輕優秀人才，為在地弱勢民眾與產業安家需求預做準備，積極與中央共同合作、興建1萬戶社會住宅作為政策目標，也將持續籌辦更多的社會住宅。

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市府統計截至目前為止，與國家住都中心預計興辦戶數合計1萬529戶，中央規劃興辦15處計7715戶、市府規劃興辦3處計2814戶，已完成4644戶統包工程發包，並有5處動土興建中，預期3至4年可完工啟用，讓年輕民眾有安心優質的居住環境。

市府強調，市長陳其邁上任後，全面推行多元住宅政策，包括住：全力興建社會住宅」、租：擴大青年租金補貼、買：市民首購低利貸款、課：課徵囤房稅，社宅是其中重要一環，四個管道同步推進。

現由市府與國家住都中心積極合力推動社會住宅興建計畫，分進合擊，不僅選址考量鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市開發地區，交通與生活機能完善便捷，而且均將地區性社福設施需求納入考慮，以提供市民優質安全的居住環境，落實居住正義。

高市府多元住宅政策。（記者王榮祥翻攝）

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