參山處6遊客中心春節迎客 天天有展演、手工DIY

參山處從16日起，在松柏嶺遊客中心展開揮毫送春聯活動。（記者陳建志翻攝）

2022/01/13 09:48

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，為了讓民眾在春節期間出遊踏青，交通部觀光局參山國家風景區管理處轄區的獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心與梨山文物陳列館，結合在地表演團體與工藝師，舉辦一系列展演與手工DIY活動，1月16日起還有贈春聯活動，歡迎民眾在做好防疫下出遊，也可上「趣遊參山粉絲頁」了解相關資訊，歡度親子同樂的新年連假。

參山處代理處長曹忠猷表示，春節期間的2月1日（初一）到2月6日（初六），6大遊客中心展開一系列活動，其中梨山風景區部分，將舉辦一系列泰雅原民同樂活動，梨山遊客中心在2月1日將由在地泰雅青年組成的「山羊樂團」，以木箱鼓、吉他等樂器熱鬧開場展演，2月2日到2月5日，則有泰雅手工藝品及原民特色茶席品茗；谷關遊客中心從2月1日到2月5日，天天都有絹印免費教學，還有原民風悠遊卡袋、零錢包或鑰匙圈製作等，相當應景。

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曹忠猷強調，梨山賓館旁尋梅園到攬勝樓的希利克森林步道，步道全長約600公尺，沿途鳥類、昆蟲、蝴蝶種類繁多，充滿自然野趣；去年12月受好評的梨山山谷燈光節活動，主要燈組將延展至2月15日元宵節當天，讓遊客新春期間到梨山仍可感受歡慶年節的氣氛。

獅頭山風景區部分，南庄遊客中心在2月1日2月6日天天舉辦手工編織教學DIY活動，教學、材料均免費，編織材料就地取材，項目包括簡易弓幟手環、年年有魚（編織飾品）、伯公平安福香包、竹蜻蜓、新年掛飾、葉脈書籤等。遊客做完手工編織，還可就近到南庄老街附近網紅打卡新景點「東村宿舍」，穿和服逛客家大街。

另外，松柏嶺遊客中心則從2月1日到2月3日準備百份茶袋，提供遊客環保DIY茶香袋冰箱貼製作。該中心也邀請南投縣知名書法家謝坤山，同步展出書藝陶刻作品，「茶薰六覺體驗區」還有大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等特殊六覺饗宴。

八卦山脈生態遊客中心則從2月3日（初三）到2月5日（初五）一連3天，推出「環保DIY-公主的高跟鞋」手工藝製作，利用山區行道樹撿持掉落之種子（大花紫薇、無患子、薏苡及桃花心木種子內片等）及風倒木切片的木片，將其黏貼組合成好看又實用的便條座。並建議遊客可順道到田中森林公園享受森林浴、走路到鼓山寺祈福，順訪地知名景點「田中窯燒貓村」，再到田中鎮市區品嘗知名的豆花、蒸餃、鍋貼等排隊美食。

另外，1月16日於松柏嶺遊客中心、1月21日於南庄遊客中心、1月23日八卦山脈生態遊客中心，分別邀請多位書法名家現場揮毫贈春聯。

因應疫情，參山處相關活動內容及時間將作適度調整，相關資訊可先向旅遊目的地的遊客服務中心洽詢，或請上參山處官網與「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁查詢。

谷關遊客中心初一到初五，天天都有絹印免費教學，還有原民風悠遊卡袋、零錢包或鑰匙圈製作等。（記者陳建志翻攝）

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