春節遊海洋地質公園中心、童樂園... 澎湖景點報你知

西嶼大船入港滿載而歸，成為新興打卡景點。（記者劉禹慶攝）

2022/01/13 09:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，似有愈演愈烈趨勢，因緊接著是春節假期，不少民眾擔憂人潮移動，會影響疫情傳播，因此澎湖春節重頭戲城隍廟一條街，要到20日才會決定是否繼續舉辦，往年的花海也無消無息。

由於農曆春節是澎湖運輸高峰期，大批返鄉的遊子何處去？澎湖縣政府旅遊處轄屬場館春節不打烊，包括澎湖海洋地質公園中心、篤行十村潘安邦館和張雨生館、龍門閉鎖陣地等場館景點，歡迎大家到此一遊。還可選搭澎湖好行走透透，經典北環線、人文湖西線任君挑選，澎湖開春第一場大型活動外垵漁火燈光秀，千萬不能錯過。

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澎湖縣政府旅遊處表示，為了提供民眾便利的旅遊服務，海洋地質公園中心（含搖滾藍洞體驗劇場）、篤行十村潘安邦館和張雨生館除了除夕（1月31日）休館一天以外，春節期間皆正常營運，龍門閉鎖陣地則於除夕及大年初一（2月1日）上午公休，初一下午1點即開始正常營運，澎湖好行除夕至初二（2月2日）公休，其餘時間接受旅客預約服務，歡迎大家多多利用，春節出遊過好年。

另外，除了澎湖縣政府旅遊處提供的場館體驗外，澎湖國家風景區管理處也提供輕旅行活動，分為北環、南環及湖西線，深入社區聚落古蹟進行人文體驗。而新近完工的童樂園（可愛動物園）、夜光廊道，還有各鄉市公所自行製作的夢幻打卡景點：湖西青螺凶狠圓軸蟹、西嶼滿載而歸、Q版綠蠵龜等，都值得闔家出遊。

西嶼竹灣車站旁Ｑ版綠蠵龜，也是夢幻打卡景點。（記者劉禹慶攝）

青螺溼地上的凶狠圓軸蟹，也相當有可看性。（記者劉禹慶攝）

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