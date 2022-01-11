春節9天連假 觀光局推5條免費接駁車遊阿里山、太魯閣
2022/01/11 17:40
〔記者陳心瑜／台北報導〕月底就是9天春節連假，交通部觀光局鼓勵民眾春節出遊搭乘大眾運輸，規劃5條可免費搭乘接駁專車，涵蓋阿里山森林遊樂區、太魯閣國家公園等，另有日月潭遊湖巴士、茂林紫蝶幽谷賞蝶專車2條路線，共闢駛7路線。今天也公布觀光遊樂地區易壅塞景點以即分流說配套措施；以及全台國家風景區管理處共21個建議遊程。
觀光局表示，目前國家風景區每日至少消毒4次、觀光遊樂業至少8次以上，觀光區域重點聯外道路，協調公路、警察及相關主管機關，將加強期間之交通疏導等工作，輔導開行觀光遊樂地區接駁專車、「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」套裝旅遊行程服務，提出各種替代景點方案及路線，紓解車流。
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觀光局指出，鼓勵民眾春節出遊搭乘61條「台灣好行」景點接駁公車，以及90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，其中台灣好行共發行130組多元超值套票，台灣觀巴計有79條旅遊行程，使用五倍券及國旅券可享有「滿千送200」優惠活動。
觀光局提醒今年春節連假易壅塞熱門景點周邊路段，包括新北市澳底及福隆、宜蘭大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區，因此另規劃21條新春建議遊程分流。
觀光局表示，相關資訊可至台灣觀光資訊網「111年交通部觀光局春節連續假期疏導觀光資訊」專頁查詢。