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    春節9天連假 觀光局推5條免費接駁車遊阿里山、太魯閣

    觀光局及相關單位規劃春節連假於重點觀光遊樂地7線接駁專車。圖為阿里山石棹步道群茶園風景。（取自阿里山國家風景區管理處）

    觀光局及相關單位規劃春節連假於重點觀光遊樂地7線接駁專車。圖為阿里山石棹步道群茶園風景。（取自阿里山國家風景區管理處）

    2022/01/11 17:40

    〔記者陳心瑜／台北報導〕月底就是9天春節連假，交通部觀光局鼓勵民眾春節出遊搭乘大眾運輸，規劃5條可免費搭乘接駁專車，涵蓋阿里山森林遊樂區、太魯閣國家公園等，另有日月潭遊湖巴士、茂林紫蝶幽谷賞蝶專車2條路線，共闢駛7路線。今天也公布觀光遊樂地區易壅塞景點以即分流說配套措施；以及全台國家風景區管理處共21個建議遊程。

    觀光局表示，目前國家風景區每日至少消毒4次、觀光遊樂業至少8次以上，觀光區域重點聯外道路，協調公路、警察及相關主管機關，將加強期間之交通疏導等工作，輔導開行觀光遊樂地區接駁專車、「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」套裝旅遊行程服務，提出各種替代景點方案及路線，紓解車流。

    觀光局指出，鼓勵民眾春節出遊搭乘61條「台灣好行」景點接駁公車，以及90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，其中台灣好行共發行130組多元超值套票，台灣觀巴計有79條旅遊行程，使用五倍券及國旅券可享有「滿千送200」優惠活動。

    觀光局提醒今年春節連假易壅塞熱門景點周邊路段，包括新北市澳底及福隆、宜蘭大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區，因此另規劃21條新春建議遊程分流。

    觀光局表示，相關資訊可至台灣觀光資訊網「111年交通部觀光局春節連續假期疏導觀光資訊」專頁查詢。

    觀光局提醒今年春節連假易壅塞熱門景點周邊路段以及周邊替代景點。（觀光局提供）

    觀光局提醒今年春節連假易壅塞熱門景點周邊路段以及周邊替代景點。（觀光局提供）

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