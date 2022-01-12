業者承租舊紙廠 彰化芳苑鄉民要求簽承諾書禁污染

久盛公司向出席的民眾説明工廠運作情況。（記者顏宏駿攝）

2022/01/12 12:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾經激起彰化芳苑鄉民眾強力抗爭的東麗紙廠，解散後，部分股東成立東泰紙廠，5年前打算復工，惹怒居民，沉寂至今，最近廠房再次傳出運轉聲，名為「久盛環保科技公司」向原地主承租廠房，進行紙絨半成品製造再壓製成容器，但居民對此仍有高度疑慮，今天名盛公司舉行說明會，居民要求公司高層簽下承諾書，嚴禁有噪音、廢水、空氣污染的產業進駐。

說明會在芳苑鄉保順宮前舉行，逾百名居民參加，久盛公司派代表出席。

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久盛承租位於新寶國小對面的廠址約有2公頃，之前設置東泰、東麗紙廠均引發民眾抗爭，日前工廠改貼「久盛環保公司」招牌，居民擔心「名為環保，實為黑心，可能掛羊頭，賣狗肉」，因此要求久盛公司向鄉民說明。

久盛副總經理盧酉昌表示，他們向地主承租土地，把廢棄的紙箱收集，做成紙絨後，再壓製成容器，例如速食店或咖啡店的紙杯固定容器，這只是紙器再加工處理，沒有環保疑慮，他們也合法向經濟部申請工廠登記及運作。

出席的縣議員洪騰明說，因為雙方有溝通，才能達到共識，居民之所以會有疑慮，是因為前地主常常「口惠而實不至」，表面說一套，私下又做一套，鄉民無法信任。

他說，久盛是承租人，居民要的是乾淨的生活環境，希望久盛的負責人能「白紙黑字」簽署不會造成噪音、廢水、空氣污染的承諾書，其次，將廠內擱置已久的製紙機具做處理，不要再把這裡當紙廠，也讓居民安心。

盧酉昌說，這些他們都能做到，廠內的機具已廢棄30年，毫無用處，他們的環保紙器廠，正進行試營運，他會把居民的要求向公司高層轉達，也希望居民能在沒有環保虞慮下，給予業者生存的空間。

久盛公司向出席的民眾説明，他們的產品就是做成紙絨再壓成容器。（記者顏宏駿攝）

久盛公司外觀。（記者顏宏駿攝）

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