為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    業者承租舊紙廠 彰化芳苑鄉民要求簽承諾書禁污染

    久盛公司向出席的民眾説明工廠運作情況。（記者顏宏駿攝）

    久盛公司向出席的民眾説明工廠運作情況。（記者顏宏駿攝）

    2022/01/12 12:38

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾經激起彰化芳苑鄉民眾強力抗爭的東麗紙廠，解散後，部分股東成立東泰紙廠，5年前打算復工，惹怒居民，沉寂至今，最近廠房再次傳出運轉聲，名為「久盛環保科技公司」向原地主承租廠房，進行紙絨半成品製造再壓製成容器，但居民對此仍有高度疑慮，今天名盛公司舉行說明會，居民要求公司高層簽下承諾書，嚴禁有噪音、廢水、空氣污染的產業進駐。

    說明會在芳苑鄉保順宮前舉行，逾百名居民參加，久盛公司派代表出席。

    久盛承租位於新寶國小對面的廠址約有2公頃，之前設置東泰、東麗紙廠均引發民眾抗爭，日前工廠改貼「久盛環保公司」招牌，居民擔心「名為環保，實為黑心，可能掛羊頭，賣狗肉」，因此要求久盛公司向鄉民說明。

    久盛副總經理盧酉昌表示，他們向地主承租土地，把廢棄的紙箱收集，做成紙絨後，再壓製成容器，例如速食店或咖啡店的紙杯固定容器，這只是紙器再加工處理，沒有環保疑慮，他們也合法向經濟部申請工廠登記及運作。

    出席的縣議員洪騰明說，因為雙方有溝通，才能達到共識，居民之所以會有疑慮，是因為前地主常常「口惠而實不至」，表面說一套，私下又做一套，鄉民無法信任。

    他說，久盛是承租人，居民要的是乾淨的生活環境，希望久盛的負責人能「白紙黑字」簽署不會造成噪音、廢水、空氣污染的承諾書，其次，將廠內擱置已久的製紙機具做處理，不要再把這裡當紙廠，也讓居民安心。

    盧酉昌說，這些他們都能做到，廠內的機具已廢棄30年，毫無用處，他們的環保紙器廠，正進行試營運，他會把居民的要求向公司高層轉達，也希望居民能在沒有環保虞慮下，給予業者生存的空間。

    久盛公司向出席的民眾説明，他們的產品就是做成紙絨再壓成容器。（記者顏宏駿攝）

    久盛公司向出席的民眾説明，他們的產品就是做成紙絨再壓成容器。（記者顏宏駿攝）

    久盛公司外觀。（記者顏宏駿攝）

    久盛公司外觀。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆望海巷漁港又變「陰陽海」 地方氣憤：一定要重罰！
    2022/01/06 11:46

    基隆望海巷漁港又變「陰陽海」 地方氣憤：一定要重罰！
    關西水坑溪今天一早又臭得冒泡
    2021/11/16 09:19

    關西水坑溪今天一早又臭得冒泡

    什麼是台南時間 多的是你不知道的事
    全台93％受污染農地已完成改善 環保署：年底全數完成整治
    2021/11/12 13:25

    全台93％受污染農地已完成改善 環保署：年底全數完成整治
    高市金屬處理工廠偷排強鹼廢水 裁罰300萬元並勒令製程停工
    2021/11/03 13:32

    高市金屬處理工廠偷排強鹼廢水 裁罰300萬元並勒令製程停工

    中央路商圈核心 景觀宅自營商最愛
    喝水恐喝到柴油！加拿大官員證實：燃料進入供水系統
    2021/10/16 09:14

    喝水恐喝到柴油！加拿大官員證實：燃料進入供水系統
    操作不慎污染地下水 美亞鋼管廠列污染整治場址
    2021/08/05 17:13

    操作不慎污染地下水 美亞鋼管廠列污染整治場址
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播