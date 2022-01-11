不要再燒了！彰化設葡萄藤暫置場 多元再利用有解

為處理廢棄葡萄藤帶來環境問題，彰化縣政府在大村鄉設立「葡萄藤暫置地」，現場使用破碎機，將葡萄藤絞碎後進行覆蓋。（記者陳冠備攝）

2022/01/11 20:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，是全台最大產區，不過每年約產生6000公噸廢棄葡萄枝條，到處可見露天燃燒，造成污染問題，為此彰化縣政府在大村鄉設立「葡萄藤暫置地」，其廢棄枝條可配合環保局「抑制冬季濁水溪揚塵示範計畫」使用，另外廢棄枝條也可將碳化處理作為液肥，好處多多。但有農民吐槽，自行載運太麻煩，付費回收更有效率，否則露天燃燒者依然存在。

彰化是葡萄大縣，巨峰葡萄、酒釀葡萄產區在全國都是數一數二，但風光的背後也隱藏產業所帶來的垃圾危機，尤其每年生產剩後葡萄藤枝條，因去化不易，農民多以露天燃燒解決，卻也造成空污問題，近年有專家研究，可將葡萄藤碳化，作為「木黴菌液肥」等有機肥等，甚至還可以進行破碎，拿來抑制濁水溪揚塵，不過這一切計畫都缺少場地而無法推行。

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對此彰化縣政府決定提供土地，選在大村鄉成立一處佔地約1點3分大的葡萄藤暫置場，並提供30萬元委託大村鄉農會管理，農民終於有地方可堆置廢棄的葡萄藤，彰化縣長王惠美等人今前往視察，現場也邀請農業專家示範如何噴灑「木黴菌液肥」，吸引100多位農友前往取經，盼使廢棄葡萄藤獲得更多再利用可能。

王惠美表示，過去農民習慣露天燃燒，卻造成空污問題，去年縣府跟第四河川局合作，「抑制冬季濁水溪揚塵示範計畫」，將破碎後的葡萄枝條運至濁水溪河川地覆蓋，發現比稻草更能有效防止塵土飛揚，因此設置葡萄藤暫置地不僅可以解決葡萄藤去化問題，也可將大城鄉揚塵的問題一併解決，一舉數得。

葡萄藤破碎再利用後好處多！王惠美說，農民收集廢枝條可自行運到暫置地，或是向大村農會免費租借碎枝機，回家自行破碎，製作液肥。

不過現場有農民表示，政府立意很好，不過廢棄枝條還要自行清運至暫置場，有點麻煩，對很多年邁的農友根本做不到，而且鄉公所本來就有專門的葡萄藤回收破碎車，應該可以配合政策使用，分區回收，如果量大者也可以配合收費，認為既然成立專區就要做好，而不是半調子，否則露天燃燒者依然存在。

葡萄藤廢棄枝條也可將碳化處理作為液肥，可除蟲還能當有機肥，好處多多。（記者陳冠備攝）

彰化縣長王惠美等人前往視察大村葡萄藤暫置場，現場也邀請專家示範如何噴灑木黴菌液肥。（記者陳冠備攝）

彰化縣環保局跟第四河川局合作「抑制冬季濁水溪揚塵示範計畫」，將破碎後的葡萄枝條運至濁水溪出海口覆蓋河川地，防止塵土飛揚。（環保局提供）

廢棄葡萄藤破碎後覆蓋河川地，比稻草更能有效防止塵土飛揚。（環保局提供）

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