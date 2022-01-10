為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    追加劑接種預約爆搶打潮 陳時中：希望本週重啟1922平台

    面對各地出現追加劑疫苗搶打潮，但預約接種頻傳問題，指揮官陳時中表示，希望本週能夠重啟中央的疫苗預約接種平台。（圖由指揮中心提供）

    面對各地出現追加劑疫苗搶打潮，但預約接種頻傳問題，指揮官陳時中表示，希望本週能夠重啟中央的疫苗預約接種平台。（圖由指揮中心提供）

    2022/01/10 16:34

    〔記者林惠琴／台北報導〕為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心日前宣布追加劑疫苗接種間隔，由先前5個月縮短至3個月，民眾再現搶打潮，台北市疫苗接種預約系統負荷大，外界疾呼中央快恢復1922疫苗接種預約平台，指揮官陳時中表示，希望本週能夠重啟。

    面對各地出現追加劑疫苗搶打潮，但預約接種頻傳問題，陳時中提到，希望本週能夠重啟中央的疫苗預約接種平台。

    針對有基層診所反映尚未收到疫苗，陳時中指出，若沒有疫苗，要打電話給衛生局，目前各地存量尚有超過100萬劑，預計接下來也會再分批將疫苗大量配送下去，強調若是都想要打莫德納或BNT疫苗，各有約230萬劑左右，BNT也尚未完全到貨，將持續有疫苗進來，強調「大家盡量打，疫苗一定夠」。

    至於預計月底共有768萬人符合接種資格，指揮官陳時中認為，全世界追加劑接種最高的是智利約50%，那是不得了的數目，其餘有些打30%，有些打10%多就停下來，我國則是當然期盼「盡量高」。

    另外，恩主公醫院去年對25名民眾接種未經稀釋的BNT疫苗，是否需要再打追加劑？指揮中心發言人莊人祥表示，即使接種超量疫苗，但經過一段時間，抗體仍會消退，因此仍建議間隔達到3個月，可再補充追加劑。

    根據指揮中心統計，截至目前為止，累計接種COVID-19疫苗達到3572萬0541人次，包含AZ接種1504萬3192人次，莫德納接種796萬2227人次，高端接種149萬5133人次，BNT接種1121萬9989人次；疫苗接種人口涵蓋率第一劑80.26%、第二劑70.90%、基礎加強劑接種率0.08%、追加劑接種率1.44%。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情升溫疫苗需求增！ 南市加開賣場施打站及夜診服務
    2022/01/09 17:29

    疫情升溫疫苗需求增！ 南市加開賣場施打站及夜診服務
    追加劑最不建議AZ 謝宗學：抗體低又要承擔副作用
    2022/01/09 12:12

    追加劑最不建議AZ 謝宗學：抗體低又要承擔副作用

    解析2022投資展望 再享基金投資0手續費
    武肺疫苗第3劑開放 嘉縣接種熱烈
    2022/01/09 10:52

    武肺疫苗第3劑開放 嘉縣接種熱烈
    第3劑疫苗12/24起開放！3廠牌怎麼選？ 懶人包一次看懂
    2021/12/25 09:21

    第3劑疫苗12/24起開放！3廠牌怎麼選？ 懶人包一次看懂

    推爆～超過200萬女生都愛這款棉！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播