追加劑接種預約爆搶打潮 陳時中：希望本週重啟1922平台

面對各地出現追加劑疫苗搶打潮，但預約接種頻傳問題，指揮官陳時中表示，希望本週能夠重啟中央的疫苗預約接種平台。（圖由指揮中心提供）

2022/01/10 16:34

〔記者林惠琴／台北報導〕為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心日前宣布追加劑疫苗接種間隔，由先前5個月縮短至3個月，民眾再現搶打潮，台北市疫苗接種預約系統負荷大，外界疾呼中央快恢復1922疫苗接種預約平台，指揮官陳時中表示，希望本週能夠重啟。

面對各地出現追加劑疫苗搶打潮，但預約接種頻傳問題，陳時中提到，希望本週能夠重啟中央的疫苗預約接種平台。

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針對有基層診所反映尚未收到疫苗，陳時中指出，若沒有疫苗，要打電話給衛生局，目前各地存量尚有超過100萬劑，預計接下來也會再分批將疫苗大量配送下去，強調若是都想要打莫德納或BNT疫苗，各有約230萬劑左右，BNT也尚未完全到貨，將持續有疫苗進來，強調「大家盡量打，疫苗一定夠」。

至於預計月底共有768萬人符合接種資格，指揮官陳時中認為，全世界追加劑接種最高的是智利約50%，那是不得了的數目，其餘有些打30%，有些打10%多就停下來，我國則是當然期盼「盡量高」。

另外，恩主公醫院去年對25名民眾接種未經稀釋的BNT疫苗，是否需要再打追加劑？指揮中心發言人莊人祥表示，即使接種超量疫苗，但經過一段時間，抗體仍會消退，因此仍建議間隔達到3個月，可再補充追加劑。

根據指揮中心統計，截至目前為止，累計接種COVID-19疫苗達到3572萬0541人次，包含AZ接種1504萬3192人次，莫德納接種796萬2227人次，高端接種149萬5133人次，BNT接種1121萬9989人次；疫苗接種人口涵蓋率第一劑80.26%、第二劑70.90%、基礎加強劑接種率0.08%、追加劑接種率1.44%。

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