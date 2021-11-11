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    「習近平」亂入！中國第一世紀帝國玩家直播頻道慘被封鎖

    一名帳號取名「習近平」的玩家害世紀帝國II主播頻道被禁。（本報合成）

    一名帳號取名「習近平」的玩家害世紀帝國II主播頻道被禁。（本報合成）

    2021/11/11 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕歷史題材即時戰略遊戲「世紀帝國II」是許多人心中的經典遊戲，至今仍有許多忠實玩家，以及不同單位主辦的大小比賽。號稱「中國第一」的中國知名「世紀帝國II」實況主「Yo」10日直播，在遊戲大廳等待遊戲進行時，突然闖進一名帳號取名「習近平」的玩家，並在大廳留下「反動言論」，儘管馬上被踢掉，但也害「Yo」的實況頻道慘遭關閉，讓不少沒跟到事件的粉絲一頭霧水，不停詢問為何頻道被禁了？

    台灣YouTuber、世紀帝國實況主「Cheap」，10日在臉書PO文還原當時狀況，他表示，「Yo」當日在直播時，畫面中的遊戲大廳突然冒出一名叫做「習近平」的玩家，還在大廳留下惡搞的「反動言論」，當下讓「Yo」非常緊張，立刻將他踢掉。

    「Cheap」指出，從頭到尾，「Yo」和他同遊朋友以及觀眾，都不敢提到「習近平」3個字，只敢說「哪來的傻b」、「是不是灣灣來搞事？」即便如此，不久後，「Yo」的實況頻道還是遭到關閉，直到目前都還沒解禁，而他的實況頻道標題目前寫著「週六回來兄弟們」，似指將在當天才會解除懲罰。

    「Cheap」對此也笑稱，原來習近平這3個字在中國是佛地魔的存在，他知道中國有文字獄，「但怕成這樣我真的笑死，這樣還想統一我們？如果你有仇家是中國人，知道怎麼搞他了吧？」

    10日晚間不少期待看實況的網友赫然發現頻道被禁，忙問「發生什麼事？」、「怎麼違規了？」得知原因後，不少網友大罵「我這一晚上怎度過？」、「被一個刁毛搞了」、「整改一天還沒完？」

    10日晚間不少期待看實況的網友赫然發現頻道被禁，忙問「發生什麼事？」、「怎麼違規了？」（擷取自直播頻道）

    10日晚間不少期待看實況的網友赫然發現頻道被禁，忙問「發生什麼事？」、「怎麼違規了？」（擷取自直播頻道）

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