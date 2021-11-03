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    主打輕鬆剿匪！辱華巨作「逆統戰」將推手遊 網喊：課爆

    台灣團隊2020年開發的桌遊《逆統戰》引起國內外網友討論。（擷取自逆統戰）

    台灣團隊2020年開發的桌遊《逆統戰》引起國內外網友討論。（擷取自逆統戰）

    2021/11/03 17:46

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣團隊2020年開發的桌遊《逆統戰》引起國內外網友討論，甚至引發中國官媒投書譴責。開發團隊近日公告，目前已經在開發手遊，預計將在明年秋季上市，團隊本月1日也在募資平台開始募資。消息一出，不少網友大喊：「課爆」、「首儲會先儲1萬」。

    《逆統戰》是2020年由台灣團隊開發的圖版戰爭桌遊，開發階段在眾籌平台「嘖嘖」籌得超過2000萬元。遊戲玩法是透過扮演東亞地區的不同地下勢力，與強大的征服者「紅軍」對抗。對此，中國官媒《環球時報》曾刊登投書，點名譴責此桌遊將嚴重影響其國家安全。

    《逆統戰》製作團隊日前公告指出，先前承諾桌遊募到千萬就會開始開發手遊及PC版，目前已經開發一陣子，不過發現手遊的開發跟營運真的非常燒錢，而且遊戲一定被中國鎖定，不用想也知道不會有中國市場。團隊將桌遊收益扣掉成本後，大多都砸到手遊開發中，也感謝金主加碼，希望不依靠中國市場和中資，「那也算是幫台灣人出一口氣」。

    團隊指出，目前的預算規模，會做出像樣的2D戰鬥RPG類型遊戲，原先桌遊中的四大牌種（宣傳、資助、武裝、間諜）變成手遊的四大職業，九大國都會有對應四種職業基本角色；有趣的是，「紅軍」的角色會非常「特別」，紅軍戰士是武警、間諜是公安、宣傳家是政委。

    貼文PO出後，不少網友留言「快點做出來，我首儲會先儲1萬」、「中共國的主題曲是 玻璃心嗎」、「香港下載過的人可能會被調查」、「剿匪一時爽一直剿匪一直爽」、「保台靠手遊」。

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