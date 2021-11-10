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    永安溼地興建燃氣發電機組 台電闢建環境教育園區

    高雄永安濕地生態推廣教育中心今天熱鬧揭牌開幕。（記者蘇福男攝）

    高雄永安濕地生態推廣教育中心今天熱鬧揭牌開幕。（記者蘇福男攝）

    2021/11/10 20:33

    〔記者蘇福男／高雄報導〕台電興達發電廠在永安溼地興建燃氣發電機組，為避免影響生態保育，台電規劃濕地環境教育園區，出資整修烏樹林製鹽株式會社古蹟建築，和永安溼地生態教育推廣中心，今天下午熱鬧舉辦揭牌開幕儀式。

    永安溼地位於興達發電廠東南側，是國內唯一在電廠內的溼地，台電在永安溼地興建燃氣發電機組，為維護生物多樣性，先調查研究水鳥棲地，迴避鳥類熱區、提出減輕及保育方案，縮小開發面積，經環境影響評估後，保留41.25公頃及15公頃緩衝區作為重要濕地，剩餘低干擾區位才開發為燃氣發電機組用地。

    台電並出資整修維護烏樹林製鹽株式會社古蹟建築，規劃濕地環境教育園區，包含永安溼地生態教育推廣中心、景觀平台及濕地賞鳥牆，讓民眾親身體驗溼地自然環境之美。

    永安溼地生態教育推廣中心今天下午3點熱鬧舉辦揭牌開幕，由台電副總、水火力發電事業部執行長郭天合主持，高雄市府工務局副局長吳瑞川、市議員高閔琳、永安區長蔣金安、茄萣區長鄭美華、路竹區長吳進興、彌陀區長歐劍君和地方里長、高雄鳥會等環保團體出席共襄盛舉。

    台電表示，永安溼地生態教育推廣中心位於永安區鹽田里永達路81號，開放時間為每週三至週日與國定假日，有提供導覽服務，但須活動前一週預約申請

    永安溼地生態教育推廣中心在露天陽台設置2座望遠鏡，供民眾免費賞鳥。（記者蘇福男攝）

    永安溼地生態教育推廣中心在露天陽台設置2座望遠鏡，供民眾免費賞鳥。（記者蘇福男攝）

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