怕領不到喪葬互助金…鹿谷老人會爆「退會潮」 縣府說話了

鹿谷老人會爆退會潮，南投縣議員吳瑞芳在縣議會請縣府社勞處協助解決。（記者陳鳳麗攝）

2021/11/10 17:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕成立32年的南投縣鹿谷鄉老人會今年爆「退會潮」，會員們耳語會領不到喪葬互助金，爭相退出。最近有老人會員過世，家屬領到的喪葬互助金只剩過去的1/3，縣議員吳瑞芳要求縣府協助，不要讓「倒會」耳語變事實。縣府社勞處長林志忠說，上月已先開協調會，近期內會要求老人會開臨時會代大會討論，也建議老人會再招募新會員，以及向企業募款挹注會務。

縣議員吳瑞芳指出，鹿谷老人會成立32年，近幾個月爆發「退會潮」，會員們流傳耳語，老人會設置喪葬互助金，只要有會員過世，其他會員就繳300元，扣除行政費用後給過世會員家屬，但近來喪葬互助金能領回的愈來愈少，有家屬只領到20多萬元，而過去都能領到5、60萬元，接下來可能會「倒會」，就不要再傻傻繳錢。若大家恐慌繼續退會，盼縣府協助解決該問題。

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社勞處長林志忠說，10月26日到鹿谷老人會開協調會，與會人員提出不少建議，而站在輔導機關立場，希望老人會做法要與時俱進，讓會務運作正常、收支平衡，應朝招募新會員、向企業募款方向努力，雖然老人會的預決算都有會員大會在審查，但最好收支更透明公開，讓所有會員都知道，才能取信於會員。

林志忠說，鹿谷老人會的會員數一直減少，2007年有2463人，上月只剩1263人，人數腰斬，會費和喪葬互助金自然也銳減。而入會資格雖已從過去68歲以下、身體健康的老人，放寬到75歲以下身體健康老人，但招募的新會員仍少，因此鼓勵老人會能多招新會員加入。

林志忠也說，全縣有71個老人會，其中20個設有喪葬互助金辦法，目前僅鹿谷老人會爆發「退會潮」，近期內會請鹿谷老人會召開臨時會代大會，由會員代表們集思廣益，討論如何解決問題。社勞處也會訪視有設喪葬互助金的老人會，了解會務運作和財務狀況。

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