方便外生問路！台大5教學館英文名改「音譯」 學生罵翻

台灣大學為了解決校內許多外籍師生問路不便的問題，宣布將校內5棟教學館的英文名稱改為「音譯」，以利於大家溝通，易於彼此聽懂。（擷取自台大）

2021/11/10 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學為了解決校內許多外籍師生問路不便的問題，宣布將校內5棟教學館的英文名稱改為「音譯」，以利於大家溝通，易於彼此聽懂。此舉在網路上被大量學生罵翻，還有學生表示，國立台灣大學應該改成音譯「GLTWDX」（Guo Li Tai Wan Da Xue）。

台大粉專昨日PO文指出，由於校內有與多外籍師生，有時大家要約地點、或是初來乍到要問路，彼此溝通上產生許多雞同鴨講的狀況。為有效解決這問題，近來許多校內館舍陸續換上新的英文名稱，諮詢幾位外籍教授後，各「教學館」一致使用「Lecture Building」；原本的「共同」、「普通」、「綜合」、「新生」、「博雅」等名稱就全部用「音譯」名稱，利於大家溝通，易於彼此聽懂。

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校方也舉例，表示有外籍學生提供自己的經驗，表示剛進台大問路「共同教學館（Common Subjects Classroom Building）」和「普通教學館（Core Subjects Classroom Building）」在哪，但幾乎沒人知道她在問什麼，現在只要講到音譯共同（Gongtong）、普通（Putong）等，同學就知道她的意思。

校方指，至於為何仍然沿用「共同」、「普通」等教室等中文名稱，雖然現在的功能已經和最初命名時不盡相同，但是考量校友回到校園，情感上還是希望看到舊的館舍名稱存在，因此還是沿用。至於各系所與校內景點的英文翻譯，都還是現有的專業意譯，沒有改變。

不料，消息傳出後，台大立刻被學生、校友罵翻。該篇貼文區，網友紛紛表示「拜託誰跟我說這是假的！」、「外國學生來台灣為何是台灣要迎合他們？台灣學生去美國留學也要別人的學校改成華語發音嗎？」、「跟國際接軌接到通通用中文音譯就對了？」、「現在是別人到我們的國家唸書，還是我們國家的學生到別人的國家去唸書？」、「好好笑。學中文跟大家混在一起就會了」、「母校應把 NTU 改成 GLTWDX 才對」、「教務處沒有改成Jiao Wu Chu？」、「改成 GUO LEE TAI WAN DA SHEH 好了」。

台大畢業的前台北市政顧問翟本喬也對此表示，「台大捐錢的校友不夠多，不然都用人名來命名大樓就沒這種問題了。」

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