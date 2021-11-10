議員關切屏縣薪資全國倒數第2 1/3勞工不到最低工資

屏東縣將持續推動產業升級，提高就業機會及薪資所得。 （記者李立法攝）

2021/11/10 16:04

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣勞工平均月薪全國倒數第2，甚至有1/3的人還不到最低工資，引發議員關切，認為低薪加上通膨壓力，讓受薪階級生活痛苦指數攀升，要求縣府提出具體解決方案，縣府勞青處表示，產業升級可留住人才拉高薪資，縣府正朝此方向努力，並結合大專院校培訓在地企業新尖兵。

縣議員黃明賢指出，相關統計資料示，去年全國勞工平均月工資為4萬348元，屏東縣9萬多名勞工平均月工資僅3萬1000元，全國倒數第2，其中有3萬多人月薪不到最低薪資2萬3800元，等於每3名勞工就有1人是低薪族，面對後疫情時期的通膨壓力，讓受薪階級的生活更加艱困。

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縣議員李世淦也認為屏東縣大專生在地失業率偏高，導致北漂求職的現象長期存在，高房價時代的來臨，將對年輕人及社會造成巨大衝擊。

縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫表示，勞動部資料顯示，過去10年來，屏東縣勞工平均月薪從2萬5200元提高到3萬1千多元，成長幅度約20%，目前屏東企業新進員工起薪約2萬8000元，薪資結構已逐漸改善，希望能越來越好。

黃鼎倫指出，為帶動地方產業升級，縣府已爭取到科學園區將在屏東設立，同時針對園區廠商所需要的人力進行調查，結合在地5所大專院校培訓企業新尖兵，去年已有超過500名學生分別參加光電、工業機械及數位應用等課程，透過專業的養成，貼近企業需求，爭取更高薪資。

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