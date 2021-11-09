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    天氣轉涼 台南胡麻季本週末起接力登場

    2021台南胡麻季活動本週將於善化區農會揭開序幕。（記者劉婉君攝）

    2021台南胡麻季活動本週將於善化區農會揭開序幕。（記者劉婉君攝）

    2021/11/09 17:24

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南是全台胡麻最大的產地，台南胡麻進入產季，2021台南胡麻季將自本週末起，於善化區農會揭開序幕，接力在安定、西港等產區舉行，包括體驗及優惠等活動，邀民眾到台南來趟胡麻巡禮。

    台南市胡麻種植面積約1853公頃，以安定、善化及西港為大宗產區，台南市長黃偉哲表示，台南胡麻種植多以秋季為主，胡麻油全國知名，近年來各產區農會也研發多元的農特產品及推廣，如善化農會的熱銷芝麻拌麵、安定農會新推出的芝麻安心系列禮盒、西港農會的胡麻嫂品牌，成功打響台南胡麻名號，也提高胡麻附加價值。

    農業局長李建裕指出，今年胡麻季首場活動將於11月13日在善化區農會廣場舉行，11月21日由安定區接棒，在安定區公所西側停車場登場，12月4、5日則由西港區壓軸，在西港區農會後營倉庫辦理，各場活動皆有各區獨特的胡麻產品展售及優惠、農特產品展售，並規畫相關活動。

    善化場活動有適合親子一起體驗的胡麻榨油DIY、麻油米血雞湯及魷魚芝麻麵免費品嚐；安定場將提供2500份麻油雞飯品嚐兌換券，還可參加摸彩活動，有機會抽中價值5000元的農會提貨券，並有芝麻糕製作DIY體驗；西港場有限量胡麻料理品嚐、消費滿額送限量胡麻嫂口罩套及7-11中熱拿兌換券，及結合捐血中心一同做公益、送好禮活動，活動期間現場還有胡麻產品全年最低價優惠。

    台南安定、善化及西港的胡麻油品質佳，熱銷全國。（記者劉婉君攝）

    台南安定、善化及西港的胡麻油品質佳，熱銷全國。（記者劉婉君攝）

    台南市各胡麻產區農會近年來推出各式各樣的胡麻產品，琳琅滿目。（記者劉婉君攝）

    台南市各胡麻產區農會近年來推出各式各樣的胡麻產品，琳琅滿目。（記者劉婉君攝）

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