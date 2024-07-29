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全台農損逾28億 漁產業全品項災害救助新增彰化、高雄

凱米颱風造成中南部災情嚴重，圖為台南魚塭因大雨滿水漫堤連成一片。（記者楊金城攝）

凱米颱風造成中南部災情嚴重，圖為台南魚塭因大雨滿水漫堤連成一片。（記者楊金城攝）

2024/07/29 21:10

〔記者陳嘉怡／台北報導〕凱米颱風連日大雨，造成農業災損嚴重，截至今（29）天17時止，全台農損超過28億元，以雲林縣災損最嚴重。養殖漁業損失估計近8億元，農業部今天再公告彰化縣、高雄為漁產業全品項災害救助地區，提供漁產業全品項現金救助及低利貸款。

農業部晚間更新凱米颱風農業災情報告，截至今天17時止，全台農業產物及民間設施估計損失約28億1876萬元，以雲林縣損失6億7646萬元最嚴重，其次為高雄市損失4億4451萬元、嘉義縣損失4億603萬元、屏東縣損失4億588萬元、台南市損失3億6276萬元，及彰化縣損失1億5620萬元。

農作物損失最慘重為香蕉，損失金額為2億7299萬元，其次為柳橙、番石榴、竹筍及落花生等。畜產損失估計2億6000萬元，受損畜禽主要為雞188萬隻，損失金額2億1762萬元。

漁產估計損失金額8億2233萬元，受損漁產主要為虱目魚，損失金額3億6060萬元，其次為牡蠣及石斑魚等。民間設施則估計損失8576萬元，包含農田流失及埋沒、水平棚架網室及塑膠布溫網室損失、畜禽舍倒塌、養殖塭堤及設備損失等

漁業署指出，凱米颱風造成中南部各地養殖漁業災情，災損金額不斷增加，截至29日止，養殖漁業損失估計已近8億元，因積水陸續消退，相關查報與損失金額仍持續回報中。

農業部繼昨日公告第一批次雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣等地區，今日再公告第二批彰化縣與高雄市為漁產業全品項災害救助地區，包含文蛤（含工作魚）、石斑、鰻魚及其他養殖魚種、及牡蠣養殖（含平掛式、插篊式、浮筏式、延繩垂下式、棚架垂下式）等品項。

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