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車子淹水滅頂只能報廢？網揭驚人維修價：不如換新車

有網友好奇，淹到滅頂的汽機車到底要怎麼維修，「車子淹到滅頂真的只能報廢了嗎？」。示意圖。（資料照）

有網友好奇，淹到滅頂的汽機車到底要怎麼維修，「車子淹到滅頂真的只能報廢了嗎？」。示意圖。（資料照）

2024/07/29 21:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風帶來驚人雨量在全台釀出不少災情，南部更是傳出淹水沖入地下停車場，使不少車輛慘遭滅頂。有網友好奇，像這種淹到滅頂的汽機車到底要怎麼維修，「車子淹到滅頂真的只能報廢了嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他看到一則高雄某大樓淹水淹到地下三樓的新聞，地下一到三樓停滿的800台汽機車全部滅頂，其中更是有不少百萬名車，好奇發問，「水會把車內空間整個淹滿，還是車內只會滲一點水進去？那又要如何維修，費用大概要多少錢？修好之後，真的還能開嗎？車子淹到滅頂真的只能報廢了嗎？」

貼文曝光後，吸引許多網友回應，「這種淹到引擎蓋以上的，不要發動。便宜處理就是引擎水抽一抽、內裝隨便拆洗，5萬有找。但如果要拆全車，內裝細清、全管路清洗、換油、拆電腦大整理，國產車10萬，進口車30萬。所以可以修，問題是有沒有必要」、「修的成本要20-30萬，修後也只能賣20-30萬，你會修嗎？」、「修是一定可以修，最多就是把全部可能有問題的都換掉。但很多時候，修車的成本不如換一台新車」、「能不能一次修好又是另一個問題，很多細節修一次不夠，那就再處理第2次，處理成本太高不如報廢」。

也有網友認為，「泡水車修復成本太高，難度也很高，一般都丟二手給哪個笨蛋接」、「通常都直接賣給二手車行，有人專門做事故車泡水車」、「最近二手車應該沒人敢買了」、「泡水車就算修好，電子系統還是容易故障，要我就報廢了」、「電子的東西泡水後幾乎都有後遺症，不要貪便宜」。

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