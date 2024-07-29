低壓帶擾台！週二各地防大雨、雷擊 高溫上看34度

週二受低壓帶影響，各地天氣不穩定。（資料照）

2024/07/29 21:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（30日）受低壓帶影響，各地天氣不穩定，午後因熱力作用，應特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風可能造成的劇烈天氣現象；各地未下雨的時候仍然高溫炎熱，高溫大致介於32至34度間。

中央氣象署預報，週二受低壓帶影響，各地天氣不穩定，東半部地區及恆春半島有不定時短暫陣雨或雷雨，午後因熱力作用，台灣西半部地區有短延時大雨或豪雨發生的機率，應特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風可能造成的劇烈天氣現象，由於連日降雨，在山區須注意坍方、落石、溪水暴漲及自身安全。

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溫度方面，各地未下雨的時候仍然高溫炎熱，高溫大致介於32至34度間。

天氣風險公司提醒，週二台灣環境水氣仍然較多，大氣狀態持續稍不穩定，外出記得攜帶雨具，留意午後降雨變化。

紫外線方面，花蓮縣、澎湖縣、台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，環境風場轉為偏南風，低壓帶接近、水氣增多，空品多為良好等級。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地未下雨的時候仍然高溫炎熱，高溫大致介於32至34度間。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，花蓮縣、澎湖縣、台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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