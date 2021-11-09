黑狗妹學貓跳窗「頭過身沒過」 主人鋸鐵窗救愛犬

米克斯「布卡」想要學貓跳窗，卻是「頭過身沒過」。（卓丙淋提供）

2021/11/09 17:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕黑狗妹想要學貓跳窗的下場慘了！彰化縣秀水鄉民卓丙淋回到工廠發現米克斯犬「布卡」竟然「頭過身沒過」的卡在鐵窗，讓他好氣又好笑，只好趕快拿出鋸子把鐵窗鋸斷，把布卡救出來，他笑說，布卡身上住著貓靈魂，才會常常想要跳窗、跳圍牆。

卓丙淋說，布卡是他「收編」的流浪狗，他2年前在跑步的時候，發現有3隻才剛出生不到1個月的小黑狗陪著他跑，連續陪跑2、3天後，他決定把小黑狗帶回工廠養，把院子隔出空間給愛狗當運動場與住處。

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卓丙淋說，這3隻黑狗妹都各有奇才，布卡愛跳高，喜歡抓麻雀，曾經跳過180公分高的圍牆離家出走，還被車撞到受傷。沒想到，布卡沒有記取教訓，平常還是喜歡跳窗，由於有的窗戶沒有加裝鐵窗，布卡玩得不亦樂乎，沒想到換個窗戶跳，就被鐵窗「卡」住了，實在有夠誇張。

卓丙淋說，因為布卡曾經傷到骨盆腔，所以，他不敢貿然就讓布卡鑽過鐵窗，只好讓布卡的身體放在鋁梯上，他用鋸子把鐵窗的鐵條鋸斷，布卡才得以脫身，他對著布卡說「窗戶被你弄壞了」，只見布卡仍是無辜的表情，讓他罵不下去；至於「卡」了多久，他也不知道，只知道他上午出門，直到下午才發現，真是太頑皮了。

卓丙淋笑說，除了布卡喜歡學貓愛跳高，其它兩隻則是分別會鑽地洞、破壞門，他只好幫狗園一再加高，鐵門底下也不能留縫隙，他都把3隻狗當小孩疼，希望布卡經過這次「卡關」事件，不要再貓靈魂上身，一天到晚學貓跳高了。

由於「布卡」骨盆腔曾經受過傷，卓丙淋不敢讓「布卡」貿然鑽過鐵窗。（卓丙淋提供）

愛狗學貓跳窗卻卡關，卓丙淋在鋸窗之前，先拿鋁梯讓愛狗身體能夠趴在鋁梯上。（卓丙淋提供）

卓丙淋出動鋸子來鋸鐵窗。（卓丙淋提供）

卓丙淋因為跑步而「收編」3隻流浪犬，兩年來把狗當小孩照顧，「布卡」（紅項圈）就是最愛學貓跳高的狗狗。（記者劉曉欣攝）

「布卡」跳高的英姿，根本是米克斯的跳高好手。（卓丙淋提供）

這就是米克斯「布卡」，平常很愛跳高，還曾經跳過圍牆離家出走。（記者劉曉欣攝）

「布卡」平日也喜歡跳窗，但因為天氣變冷，卓丙淋把這扇窗關上，「布卡」才會誤闖有鐵窗的窗戶。（卓丙淋提供）

就是為了跳高女王「布卡」，卓丙淋只好把鐵門再加高，防止「布卡」跳牆逃家。（記者劉曉欣攝）

卓丙淋因為跑步發現有小黑狗陪跑，決定收編才剛出生沒多久的小黑狗，迄今已有兩年時間。（卓丙淋提供）

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