全國高中職奇幻文學獎 他第3次參賽終於走上頒獎台

全國唯一高中職奇幻文學獎，今年有6人獲獎（由左而右），各是台北市成功高中李祐辰（佳作）、新竹女中劉亦奇（首獎）、北港高中文觀止（佳作）、虎尾高中李原德（佳作）、彰化高中張逢恩（三獎）、彰化女中林燕玟（二獎）。（記者張聰秋攝）

2021/11/09 17:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國唯一的高中職奇幻文學獎今年邁入第12屆，主辦單位國立彰化高中圖書館今頒獎表揚6位獲獎學生，高三生張逢恩首度奪下三獎，他連續2次都與獎項擦身而過，熱愛文學的他不因此氣餒，繼續提筆創作，第3度參賽，終於能從台下觀眾席走上頒獎台，一圓文學創作夢。

獲獎學生不乏由父母甚至祖父母一家三代共同出席，場面溫馨。彰中學生張逢恩說，文學的力量沒有親自投入過，體會不出文學也是藝術的意涵，語言文字最能展現真實面，最不犞情又不做作。

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新竹女中劉亦奇的作品「貝之迴響」奪下一獎，小說書寫的文協人物是葉榮鐘，以奇幻穿梭時空的手法，讓葉榮鐘回到日治時期的彰化銀行。

二獎彰化女中林燕玟的作品「太陽旗下的文化征戰」以文化協會的社會運動與日本帝國的壓迫為主題；三獎彰化高中張逢恩的作品「永不腐朽的石大砲」則以文協人物石錫勳在國民黨時代的民主運動軌跡等。

虎尾高中李原德的作品「蠹魚與蟻」以文協的左翼人物連溫卿為奇幻人物，是高中學生比較陌生的歷史區塊，拿下佳作。北港高中的文觀止以「蚍蜉蔽日」獲得佳作，台北成功高中的李佑辰也以「何文傑與台灣文協」獲得佳作。

比賽限定以台灣歷史人物為奇幻書寫的文學獎，每年由文化部和宏碁集團創辦人施振榮補助，國立彰化高中圖書館主辦，參加者要花時間收集資料書寫1萬字的長篇小說。

今年適逢台灣文化協會成立100年，限定以文協的人物或事件為書寫主題，學生必須熟悉1921年台灣現代化啟蒙前輩的奮鬥歷史，並以穿越時空等技巧，讓歷史人物有更多元的現代意義與閱讀樂趣。

近40件全國參賽作品，12件晉級，再淘汰一半，最後僅6件獲獎，一獎1名10萬元獎金、二獎1名5萬元獎金、三獎1名2萬元獎金、佳作3名各5000元獎金。

彰中高三生張逢恩連續2次都與獎項擦身而過，他第3度參賽，終於獲獎，拿下參獎。（記者張聰秋攝）

新竹女中劉亦奇的作品「貝之迴響」奪下首獎。（記者張聰秋攝）

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