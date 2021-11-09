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    日本入境鬆綁但未納台灣小黃卡 陳時中曝問題卡在這

    指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    2021/11/09 15:52

    〔記者邱芷柔／台北報導〕日本放寬邊境管制，今起有條件允許外國短期商務人士、留學生與技能實習生入境，只要完整接種該國核准的3種疫苗之一，包括BNT、AZ、莫德納，入境隔離期間可縮短，但目前日本尚未承認台灣的「小黃卡」接種證明，因此國人入境日本仍需隔離14天。指揮中心指揮官陳時中今回應，主因是台灣目前仍要居家檢疫14天，雙方沒有互相認可的機會。

    日本政府最新規定，在日本停留3個月內的商務人士或勞工，若已完整接種日本認可的3種疫苗之一，入境隔離期間可由10天縮短為3天。而長期停留在日本的留學生與技能實習生若已接種疫苗，隔離期則可從14天縮短為10天。

    對於日本未承認我國小黃卡疫苗接種證明，陳時中表示，最大的關鍵還是在於台灣目前仍要居家檢疫14天，沒有雙方互相認可的機會，他也強調「現在還在談，我方會積極爭取。」

    至於與日本的談判條件為何，以及是否會針對日本民眾入境台灣縮短檢疫時間？陳時中直言，「大家就是就這一點卡卡的！」陳表示，大家就是希望雙方可以國家對國家，對等的互惠，觀察兩邊疫情狀況，我方認為仍有難以放鬆的地方，但日本這週看起來大有進步，雙方持續洽談中。

    媒體也追問台日相互認證是否會納入高端疫苗？陳時中回應，現在還沒談到高端，目前重點仍放在談相互互惠。

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