田寮月世界熱氣球落幕 吸引10萬人朝聖

新人在熱氣球前拍攝婚紗美照，浪漫指數破表。（高雄市觀光局提供）

2021/11/08 19:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為期近1個月的田寮月世界熱氣球繫留體驗，昨天完美落幕，高雄市觀光局今統計，活動期間吸引超過10萬人次遊客湧入，也讓「月世界熱氣球」關鍵字，登上Google搜尋趨勢當日熱門搜尋！

媲美土耳其風情的的田寮月世界熱氣球繫留體驗，於7日落幕，許多沒有搶到票的遊客，也來到現場拍照打卡，還有結婚新人搭乘熱氣球拍攝婚紗美照，浪漫指數破表。

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高雄市觀光局今天統計，活動期間，共吸引超過10萬人次遊客湧入月世界，幾乎每個周末都湧進上萬旅客，帶動周邊土雞城餐廳與小吃攤販業績成長，更讓「月世界熱氣球」關鍵字，登上Google搜尋趨勢當日（11月7日）熱門搜尋，引爆高雄國旅熱潮。

許多遊客與在地業者，都非常期盼熱氣球明年能在高雄再度升空。

高雄市觀光局表示，熱氣球繫留體驗活動開始以來，民眾反應熱烈，市府在環湖步道打造網美打卡點，包括兩對天使翅膀彩繪的「愛情起飛」、適合親子合拍的「冉冉升空」、大棒棒糖童趣色彩的「甜心跳拍」、10顆空飄氣球組成的「十在很美」，將持續設置至11月底，讓來不及搭乘熱氣球的旅客，也能留下美麗回憶。

高雄市觀光局說明，為提升月世界地景公園遊憩品質，今年度向交通部觀光局爭取觀光前瞻建設計畫，規劃整建地景公園入口景觀、熱氣球活動場域、環湖步道及欄杆等設施，讓遊客朝聖全台獨一無二的惡地地貌時，能有更美好的體驗。

此外，田寮月世界周邊有眾多特色土雞料理餐廳，值得遊客一飽口福，還有月世界遊客中心的小農市集，販售田寮在地農民自產自銷的農特產品及特色甜品泥岩冰淇淋，十分適合在假日期間來趟輕旅行。

田寮月世界熱氣球落幕，吸引10萬人次朝聖。（高雄市觀光局提供）

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