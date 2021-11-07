熱氣球活動最後一天 田寮月世界車陣2、3公里

高雄田寮月世界熱氣球繫留體驗活動今天最後一天，吸引大批遊客人潮，傍晚時分台28線月世界西向路段大塞車。（記者蘇福男攝）

2021/11/07 19:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市觀光局舉辦的月世界熱氣球繫留體驗活動，今天傍晚結束，月世界湧入大批遊客人潮，停車場全部爆滿，數百輛車子沿著台28線兩側路邊停放，導致傍晚時分台28線月世界西向路段大塞車，大小車擠成一團動彈不得，車陣長達2、3公里。

月世界熱氣球繫留體驗活動推出以來，遊客反應十分熱絡，於10月30、31日兩天湧進破萬名遊客，周圍土雞城高朋滿座，一掃疫情嚴峻期間門可羅雀慘況，業者樂得合不攏嘴。

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為營造月世界更繽紛及熱鬧氣氛，觀光局特別在月世界環湖步道，製作網美打卡點，包括有兩對天使翅膀彩繪、情侶專屬的「愛情起飛」，有熱氣球藤籃外型、適合親子合拍的「冉冉升空」，有大棒棒糖童趣色彩的「甜心跳拍」，以及由10顆空飄氣球組成的「十在很美」，吸引大批遊客拍照打卡。

今天是月世界熱氣球繫留體驗活動最後一天，一大早月世界遊客人潮即絡繹不絕，下午人潮、車潮更是傾巢而出，熱鬧盛況不輸春節走春人潮，由於鄰近幾個停車場全部爆滿，停車位一位難求，大批車輛沿著台28線兩側路邊停放，因兩側路邊劃白線依法可臨停，警方並未開單告發。

傍晚5點左右活動結束，台28線月世界西向路段因路邊遭汽車臨停，迫使機車與汽車、大貨車、客運車爭道，大小車塞成一團動彈不得，車陣從月世界塞到古亭、崇德，長達2、3公里，駕駛人怨聲載道。

月世界台28線兩側路邊停滿遊客車子，大小車擠成一團動彈不得，車陣長達2、3公里。（記者蘇福男攝）

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