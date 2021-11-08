交長視察員林鐵路榖倉 盼活化打造彰化新駁二特區

員林鐵路穀倉有45年歷史，是台灣僅存2座鐵路穀倉（斗南、員林），目前已登錄歷史建築，但閒置多年被地方詬病，員林市公所有意向中央爭取9千萬元預算，將榖倉規劃成藝術文化園區。（記者陳冠備攝）

2021/11/08 18:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕有45年歷史的員林鐵路穀倉是台灣僅存2座鐵路穀倉（斗南、員林），惟閒置多年被地方詬病，對此員林市公所有意向中央爭取9千萬元預算，將榖倉規劃成藝術文化園區，立法院交通委員會今前往考察，立委陳素月陪同交通部長王國材等人到場視察並聽取簡報。王國材表示，連國外都罕有這種歷史跟現代結合的鐵路空間，期盼為員林鐵路榖倉注入活水，打造彰化新駁二藝術特區。

員林鐵路穀倉又稱員林立庫，建於1976年，80年代中山高速公路開通，鐵路運輸成本提高，1983年員林鐵路榖倉停止營運，僅營運7年，2003年登錄歷史建築，隔年千高台文化協會向行政院文建會提出「新故鄉計畫」，將榖倉改建成文化藝術的展示空間，但3年期約滿後無人接手認養，閒置至今。

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員林於2014年進行鐵路高架化，近年其高架下空間規劃不少綠美化與共融遊戲場等，而員林鐵路穀倉緊鄰員林火車站，卻因諸多因素閒置，反成為鬧區髒亂點，為使其活化利用，員林市公所今在簡報中提出「員林榖倉修復計畫」三部曲，首先打造鐵道榖倉歷史文化園區，並利用周邊環境設置文創、貨櫃市集、光雕廣場等，進而推出鐵道觀光文化節，盼此活化文化資產也推動鐵道觀光，並永續經營。

王國材表示，他經常出國考察，也罕見有如此現代化設施跟古蹟並存的鐵道空間，對於地方政府願意投入歷史建築整建與活化，他認同也支持，他也認為員林鐵路榖倉周邊土地及機能只要規劃得宜，一定會成為國內觀光潛力景點，甚至成為彰化版新駁二特區。

王國材說，交通部觀光局明年編列「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫」預算約有5億元，歡迎地方提出具有特色計畫來爭取，而從員林鐵路榖倉活化計畫提出的行動方案中，發現有部分跟鐵路局高架下多目標計畫、觀光局都更計畫、城市之心計畫及文化部修復再利用計畫重疊，顯然各部會想法一致，不強化有點可惜，會盡力整合資源補助協助，惟行政程序仍須中央民意代表來督促，期盼早日讓員林鐵路榖倉成為觀光焦點，再現風華。

陳素月指出，員林鐵路榖倉活化勢在必行，這次台鐵局跟員林市公所不謀而合提出計畫，建議雙方成立共同會議平台以利聯繫，另外也需觀光局、文化部協助申請預算；文化部文資局表示，員林鐵路榖倉建築結構不錯，已先補助修復再利用計畫費686萬，整修後就可初步使用；鐵路局表示，目前台鐵規劃，員林高架下多目標使用與都更計畫，多跟員林鐵路榖倉活化計畫契合，歡迎地方一起促參，一起協調合作。

員林鐵路榖倉一旁就是鐵路高架，現代與古蹟並存成為特色。（記者陳冠備攝）

立法院交通委員會前往考察員林榖倉修復計畫，立委陳素月（左3）陪同交通部長王國材（右3）、彰化縣副縣長洪榮章（右2）、員林市長游振雄（左2）等人到場視察並聽取簡報。（記者陳冠備攝）

交通部長王國材表示，員林鐵路榖倉是罕見的現代化設施跟古蹟並存的鐵道空間，將整合資源活化，讓其成為觀光焦點。（記者陳冠備攝）

員林市公所提出「員林榖倉修復計畫」三部曲，盼活化文化資產也推動鐵道觀光，並永續經營。（記者陳冠備攝）

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