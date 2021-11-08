林口違法資收場兩度挨罰被強拆仍營業 居民：沒政府了嗎

民眾投訴林口資收場佔用住宅區土地面積約兩個籃球場大。（新北市議員蔡淑君提供）

2021/11/08 16:18

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市議員蔡淑君今天在市政總質詢指出，林口有一間違法蓋在住宅區的資收場，每天發出巨大聲響並製造環境髒亂，即使市府兩度開罰且強拆，業者依舊故我，甚至將貨櫃屋、廁所悄悄運回原地繼續營業，目無法紀，當地居民痛批：「打假球？沒政府了嗎？」對此，市長侯友宜也說，真的很可惡，週三最後通牒再不處理，就會用斷水斷電等更強勢的手段，一次解決這個問題。

蔡淑君說，該資收業者今年6月開始違法租地營運，內有貨櫃屋、地磅站與怪手等設備，每天夾收回收物分類發出的噪音，成為附近700、800間住戶的噩夢，連假日都不得安寧，多次檢舉卻拿它一點辦法都沒有。

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蔡淑君指出，該資收場位於林口特定計畫區內第二住宅區內，明顯違建、違法，城鄉局已經於今年7月30日與8月25日各裁罰6萬及15萬元，但業者都拒繳，環保局上門稽查也不開門，限令自拆也不甩，絲毫不把法令當一回事。

蔡淑君進一步表示，11月1日拆除大隊進場強制拆除，花了將近3天時間，拆到現場無法使用，不過，政府人員前腳離開，業者後腳就把貨櫃屋（辦公室）、廁所用拖吊車載運回來，繼續違法營業，住戶錄影蒐證更是怒不可遏，批評侯市府「只做半套」、「像是打假球」。

搬來林口5年多的謝姓民眾不滿說，這家違法資收場規模大概有2個籃球場大，無論白天夜晚都在營運，分類移動鐵鋁金屬品時，所發出的巨大聲響，吵得住戶受不了，連假日也不能休息，打1999求助，環保局到場說測不到噪音，感覺非常敷衍，而且，這邊地目明明就是純住宅，難道現在是沒政府了嗎？

市府城鄉局長黃國峰表示，業者很明顯違反都市計畫法的規定，這兩天會再開出第3張罰單、30萬元；環保局長程大維也說，各單位都有要求限期改善查處，若遲不繳納罰鍰就會強制執行，違章再蓋也會再查處拆除。

侯友宜說，週三是最後通牒，若業者依然故我，聯合公安小組會用更強勢的手段嚴格執行，包括斷水斷電等作法，嚴格處理且移送法辦，一次解決這個問題。蔡淑君追問，那居民還要等多久？侯友宜表示，有時候公權力的執行與民眾的期待會有落差，會努力拉近兩者的差距。

民眾拍到市府進行強制拆除後，資收站業者再用吊車將貨櫃屋運回原處繼續營業。（新北市議員蔡淑君提供）

民眾投訴林口資收場遭市府強制拆除後，業者搬回貨櫃屋、廁所繼續違法營業。（新北市議員蔡淑君提供）

民眾投訴林口資收場不怕罰也不怕拆，照樣營業。（新北市議員蔡淑君提供）

民眾投訴林口資收場拆除後照樣營業，住戶不滿批市府打假球。（新北市議員蔡淑君提供）

新北市長侯友宜說，週三最後通牒再不處理，就會用斷水斷電等更強勢的手段，一次解決這個問題。（新北市議員蔡淑君提供）

民眾向新北議員蔡淑君投訴，林口資收場佔用住宅區違法營業。（新北市議員蔡淑君提供）

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