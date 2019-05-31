回收場頻失火牽涉「行情」？ 環團：政府應改善資收體系

2019-05-31 17:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕回收場失火問題，似乎跟資收物行情價有關？環團「看守台灣協會」今天表示，觀察近10多年來，發現回收場失火頻率跟回收物價格呈現顯著負相關，合理懷疑這些失火案件不單純，因此呼籲政府從問題根源著手，改善資源回收與廢棄物處理體系，避免造成更多環境污染。

「看守台灣」整理了從2006年以來回收場失火的新聞事件，觀察到回收市場低迷期間，回收場失火新聞出現頻率也明顯變高，以寶特瓶為例，2006年到2014年上半年廢寶特瓶行情好時，只有2013年發生一次回收場失火事件，2014年下半年國際原油價格重跌，廢寶特瓶收購價格也隨之大跌，該年下半年就有5次回收場失火新聞事件。

2015年起廢寶特瓶收購價首度跌破每公斤10元，該年就發生10次回收場失火，2016年6次，2017年12次，2018年14次，今年至今就高達9次。綜觀下來，回收市場行情與回收場失火頻率呈顯著負相關，可以合理懷疑近年回收場屢屢失火現象並不單純！

「看守台灣」也提到，在爬梳回收場失火事件的過程中，也發現某些回收場失火不是因為回收商做不下去，而是疑似從事非法收受及露天燃燒廢棄物的勾當；而且這類假失火或露天燃燒事件不只發生在回收場，更擴及其他廢棄物處理場所以及廢棄物產源。但這些失火事件不管是意外或蓄意，都會對空氣造成嚴重污染，其戴奧辛排放濃度，約為我國焚化廠戴奧辛空污排放標準的6.5至7440倍。

「看守台灣」認為，這必須從問題根源著手，改善資源回收與廢棄物處理體系，包括「訂定基本盤價，保障參與回收者合理利潤」、「產業用料進口須總量管制」、「修法明確要求生產者須負責處理設施不足之問題」、「比照公告應回收物，建立事先繳費、事後領錢、第三方認證的事廢管理機制」，也呼籲行政院應正視我國廢棄物管理有許多層面亟需變革、而環保單位量能不足的事實，提供更充分的人力與預算，活化這個體系，以大刀闊斧進行改革。

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