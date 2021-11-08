列車頻傳危安事件 北捷：未來最低提「百萬元」民事求償

北捷近來頻傳危及乘客安全的事件。（記者蔡思培攝）

2021/11/08 15:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運近來頻傳恐嚇及危安事件，北捷表示，犯罪者若造成捷運營運及他人生命財產損失，除刑事責任外，也會提民事最高金額求償。若北捷啟動緊急應變機制，全系統相關損害最低求償金額超過百萬元。

北捷表示，在邀集專家學者及各單位研商討論後，已研擬相關民事求償機制，未來針對營運、財物及商譽等損失，及對其他旅客補償、事件處理相關人力費用等項目，會以最高金額為統計標準提出民事求償。北捷一旦啟動緊急應變機制，全系統相關損害最低求償金額會超過上百萬元，並依實際損害求償。

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北捷在2014年鄭捷隨機殺人事件後，已強化各項軟硬體設備與教育訓練，現在的電聯車各型電聯車每節車廂設置4組攝影機，文湖線每節車廂則設置2組攝影機。司機員可透過駕駛室監視螢幕攝影畫面觀察車廂狀況，並通報行控中心請求支援。行控中心也會與警消建立直通專線電話功能，高運量行控中心現有5支直通專線，文湖線行控中心則有3支。

北捷表示，當車廂發生危安事件時，司機員可透過車廂監視器、對講機確認狀況，以無線電手機向行控中心通報尋求支援；並以車內廣播系統通知旅客利用滅火器設備及隨身物品防身。行控中心接獲通報後，就會聯繫捷運警察隊及轄屬警察局、消防局支援，並調度列車進站疏散、通知站務人員啟動車站任務編組。

站務人員在得知有緊急狀況列車即將進站時，也會召集車站人員啟動任務編組，並備妥自我防身工具引導疏散旅客遠離危險區域，將受傷人員儘速移往搶救集結地點進行必要緊急救助及協助送醫治療。

北捷也說，現在捷運站也有警察定期執行列車與車站巡邏勤務，編制已從原本144人增為290人，且捷運系統全線131個車站在營運時段，都各配置保全人員至少1人，重點轉乘站還會派駐菁英保全人員，保全人員都會配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒。

北捷平時也會在捷運站、列車車廂透過以廣播、台北捷運GO、閘門電視、月台多媒體電視透過跑馬燈向旅客宣導「異常狀況、性騷擾、可疑物品事件」發生時處理作為。

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